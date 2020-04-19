2020-04-19T05:49:08+03:00
Общество

Тепло в домах приморцев задержится подольше благодаря коронавирусу

Глав городов и районов попросили не торопиться отключать батареи
Сергей БАЛАНОВ
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Тепло в домах задержится подольшеТепло в домах задержится подольшеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Зампред правительства Приморья Елена Пархоменко на селекторном совещании попросила глав городов и районов края не торопиться с отключением тепла в жилых домах. Такая просьба возникла в том числе и потому, что в регионе действует режим самоизоляции, большинство граждан дома проводят значительную часть времени, а «находиться в теплой квартире все же комфортнее, снижается риск простудных заболеваний».

Сегодня каждый муниципалитет сам определяет дату окончания отопительного сезона, исходя из среднесуточных температур воздуха на улице.

- Традиционного в южных, центральных районах, в частности, во Владивостоке подача тепла прекращается в конце апреля – начале мая. Однако, исходя из практики, зачастую теплая погода сменяется холодными днями, и при холодных батареях в квартире уже становится некомфортно, поступают жалобы от населения и даже просьбы снова подключить отопление. Поэтому мы рекомендуем главам муниципалитетам не спешить с окончанием отопительного сезона, – обозначила она.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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