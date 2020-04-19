Тепло в домах приморцев задержится подольше благодаря коронавирусу

19 Апр 2020 2020-04-19T05:49:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Зампред правительства Приморья Елена Пархоменко на селекторном совещании попросила глав городов и районов края не торопиться с отключением тепла в жилых домах. Такая просьба возникла в том числе и потому, что в регионе действует режим самоизоляции, большинство граждан дома проводят значительную часть времени, а «находиться в теплой квартире все же комфортнее, снижается риск простудных заболеваний».

Сегодня каждый муниципалитет сам определяет дату окончания отопительного сезона, исходя из среднесуточных температур воздуха на улице.

- Традиционного в южных, центральных районах, в частности, во Владивостоке подача тепла прекращается в конце апреля – начале мая. Однако, исходя из практики, зачастую теплая погода сменяется холодными днями, и при холодных батареях в квартире уже становится некомфортно, поступают жалобы от населения и даже просьбы снова подключить отопление. Поэтому мы рекомендуем главам муниципалитетам не спешить с окончанием отопительного сезона, – обозначила она.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU