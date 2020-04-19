За попытки проехать на Русский остров теперь штрафуют

19 Апр 2020 2020-04-19T14:52:40+03:00

Останавливать машины и штрафовать нарушителей режима самоизоляции будут теперь каждый день. Фото: Евгений Кулешов

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Посещение Русского острова, а также островов Попова и Рейнеке, с 17 апреля ограничено. Но если последние два можно попасть только на пароме, и документы проверяют на вокзале прибрежных сообщений, то в случае с Русским островом с пятницы на мосту дежурит наряд ДПС, который останавливает всех водителей и проверяет документы. Если вы едете на остров просто так, то вас скорее всего оштрафуют за нарушение режима самоизоляции.

За первые сутки выписано 36 протоколов. На следующий день нарушителей поубавилось, рассказал мэру Владивостока Олегу Гуменюку его заместитель Сергей Русских. К моменту их разговора в субботу днем было выписано уже 16 протоколов. Нарушителям грозит от 3 до 5 тысяч рублей.

- Мы продолжаем совместную работу с сотрудниками ГИБДД Владивостока. Вчера было очень много машин, много нарушений. Сегодня поток транспорта заметно уменьшился, люди начали прислушиваться и оставаться дома, - отметил Сергей Русских.

Посещать островные территории Владивостока теперь могут только те, кто едет к месту проживания, работы или лечения. Например, в медцентр ДВФУ. Автобусы тоже останавливают и проверяют пассажиров. Проверки на въезде на Русский остров будут проводиться ежедневно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/774043" frameborder="0"></iframe> Нарушители решили повоспитывать полицейского на Русском острове во Владивостоке.

ИСТОЧНИК KP.RU