В Приморье кинотеатры и образование будут платить налог меньше

21 Апр 2020 2020-04-21T04:45:20+03:00

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Депутаты Законодательного собрания Приморского края приняли новые меры поддержки экономики региона. На заседании, прошедшем в дистанционном режиме, они рассмотрели законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края в части установления пониженных налоговых ставок и налоговых льгот на 2020 год».

Теперь перечень видов деятельности, на которые будет распространяться пониженная ставка по упрощенной системе налогообложения, расширен. В него вошли следующие направления деятельности (по кодам ОКВЭД):

59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов;

85.1 Образование общее;

85.30 Обучение профессиональное;

85.4 Образование дополнительное;

88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми.

Также законопроектом предполагается расширить число тех, кому будет предоставлена в 2020 году льгота по налогу на имущество организаций. Помимо ранее указанных, теперь такую льготу смогут получить те, кто осуществляет: «59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов», «86.90.4. Деятельность санаторно-курортных организаций».

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ИСТОЧНИК KP.RU