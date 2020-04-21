Еще один врач заразился коронавирусом во Владивостоке

21 Апр 2020 2020-04-21T09:27:38+03:00

В том же медучреждении положительный тест оказался и у онкобольного пациента

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Еще один медик - врач из ЦАОП во Владивостоке заразился коронавирусом. Вместе с ним инфекцию выявили у одного из онкобольных пациентов того же центра. Как сообщают в министерстве здравоохранения края, состояние заболевших на сегодняшний день, 21 апреля, стабильное.

Из-за выявленных случаев, в онкоцентре Первомайского района временно ограничили проведение химиотерапии. Ее будут делать только самым нуждающимся.

- Работа с плановыми больными в данное время минимизирована. Мы выполняем химиотерапию только тем пациентам, кому отсрочить ее проведение невозможно по жизненным показаниям, - отметили в центре.

Как известно, из-за слабого иммунитета больные раком люди, легко подхватывают различные инфекции. И коронавирус - не исключение. А поскольку в Первомайском онкоцентре многие пациенты находятся на дневном стационаре, то рисковать их здоровьем руководство не стало.

- Несмотря на то, что меры предприняты жесткие, все мероприятия оправданы. Риск заразиться коронавирусной инфекцией у таких пациентов в разы выше, чем у рядовых пациентов. Данные рекомендации также продиктованы и коллегами из краевого онкодиспансера, - подчеркнули в центре амбулаторной онкологической помощи.

Отметим, что пациенты, приписанные к ЦАОП Первомайского района продолжают получать таргетную терапию.

ИСТОЧНИК KP.RU