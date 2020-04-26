Гримасы самоизоляции: владивостокцы сходили на митинг, сидя на диванах

26 Апр 2020 2020-04-26T18:42:25+03:00

Бунт против режима самоизоляции захлебнулся, так и не начавшись

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Вы, наверное, слышали, что на этой неделе по многим крупным городам России прокатились волной виртуальные митинги. Устав сидеть дома на самоизоляции, россияне вдруг освоили новый способ высказаться в интернете. Помог сервис Яндекс-карты, где можно оставлять временную метку с коротким сообщением. Ну, вы знаете: здесь ДП, здесь яма, а ту и вовсе наряд ДПС притаился. Но вряд ли создатели этого полезного сервиса могли предположить, что кому-то придет в голову отмечать себя на площади и писать какой-то лозунг, требование, какие обычно пишут на плакатах во время митингов.

Отметился один, второй, и вот уже сотни активистов виртуально вышли на Красную площадь в Москве, Дворцовую площадь и Марсово поле в Санкт-Петербурге и на другие лобные места в крупных городах, куда выйти сегодня в реальной жизни не только запрещено, но и просто опасно для здоровья из-за распространения коронавирусной инфекции. Правда, виртуальные митинги быстро свернул виртуальный «омон» - сервис отключил комментарии.

Во Владивостоке граждане тоже заинтересовались новой политтехнологией, только в качестве площадки использовали 2ГИС, а в качестве места сбора – центральную площадь, прямо напротив здания краевой администрации.

Что требовали владивостокцы на онлайн митинге? Возмущались, что местные власти заставляют их сидеть дома на карантине.

- Хочу гулять, - кратко и лаконично изложил свои требования один из «митингующих».

- Сидите дома. Все хотят гулять, но никто не хочет в «инфекцию», - ответила ему другая точка на карте.

Некоторые активисты вышли с серьезными лозунгами: возобновить работу организаций (особенно просили за кальянные), ввести режим ЧС, открыть Русский остров.

Но многие пришли просто поболтать: «Как дома сидится?», «Чего собрались?», «Продам гречку. Недорого. Бумага в подарок».

Всего на виртуальных митингах против режима самоизоляции во Владивостоке было замечено в лучшем случае два десятка участников. Большая часть из них производила впечатление активно скучающих на диване людей. Можно сказать, митинг не удался.

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ИСТОЧНИК KP.RU