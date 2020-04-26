Гримасы самоизоляции: владивостокцы сходили на митинг, сидя на диванах
Вы, наверное, слышали, что на этой неделе по многим крупным городам России прокатились волной виртуальные митинги. Устав сидеть дома на самоизоляции, россияне вдруг освоили новый способ высказаться в интернете. Помог сервис Яндекс-карты, где можно оставлять временную метку с коротким сообщением. Ну, вы знаете: здесь ДП, здесь яма, а ту и вовсе наряд ДПС притаился. Но вряд ли создатели этого полезного сервиса могли предположить, что кому-то придет в голову отмечать себя на площади и писать какой-то лозунг, требование, какие обычно пишут на плакатах во время митингов.
Отметился один, второй, и вот уже сотни активистов виртуально вышли на Красную площадь в Москве, Дворцовую площадь и Марсово поле в Санкт-Петербурге и на другие лобные места в крупных городах, куда выйти сегодня в реальной жизни не только запрещено, но и просто опасно для здоровья из-за распространения коронавирусной инфекции. Правда, виртуальные митинги быстро свернул виртуальный «омон» - сервис отключил комментарии.
Во Владивостоке граждане тоже заинтересовались новой политтехнологией, только в качестве площадки использовали 2ГИС, а в качестве места сбора – центральную площадь, прямо напротив здания краевой администрации.
Что требовали владивостокцы на онлайн митинге? Возмущались, что местные власти заставляют их сидеть дома на карантине.
- Хочу гулять, - кратко и лаконично изложил свои требования один из «митингующих».
- Сидите дома. Все хотят гулять, но никто не хочет в «инфекцию», - ответила ему другая точка на карте.
Некоторые активисты вышли с серьезными лозунгами: возобновить работу организаций (особенно просили за кальянные), ввести режим ЧС, открыть Русский остров.
Но многие пришли просто поболтать: «Как дома сидится?», «Чего собрались?», «Продам гречку. Недорого. Бумага в подарок».
Всего на виртуальных митингах против режима самоизоляции во Владивостоке было замечено в лучшем случае два десятка участников. Большая часть из них производила впечатление активно скучающих на диване людей. Можно сказать, митинг не удался.
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ИСТОЧНИК KP.RU