Учителя Приморья выйдут на первомайскую демонстрацию, но «дистанционно»

22 Апр 2020 2020-04-22T03:30:22+03:00

У работников образования края, впрочем, как и у педагогов всей страны, накопились претензии

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Работники образования Приморья готовятся к первомайской демонстрации, которая пройдет в режиме онлайн. Преподаватели готовят лозунги для «виртуальных» шествий и флешмобов во всех популярных соцсетях Интернета. Кроме того, они выдвинут власти требование сократить количество отчетов и снять с педагогов задачи, не относящиеся к образовательному процессу. Об этом сообщила Федерация профсоюзов Приморского края.

— Сегодня соцсети завалены мемами про бедных родителей, уставших сидеть дома со своими детьми, смешными и не очень голосовыми сообщениями о невозможности объяснить им учебный материал, сделать домашнюю работу. Но ведь учителя испытывают не меньший стресс! Опыта вести удаленно уроки, мотивировать и контролировать учеников нет, обучающие платформы бесконечно виснут, родительские чаты переполнены возмущенными сообщениями. В этой атмосфере педагогам очень непросто решать главную свою задачу — обеспечивать качество образования, — рассказала председатель Приморской краевой организации профсоюза работников образования Ирина Мариш.

Основная проблема в том, сообщает профлидер, что отчетности, отнимающей ценное время педагога, не только не стало меньше — она растет. Теперь учителя отчитываются еще и о количестве детей на дистанционных уроках, в каких формах и на каких платформах проводится обучение, о наличии компьютерной техники и Интернета у учеников. На это уходит уйма времени.

Требования к власти педагоги отразят в лозунгах, с которыми работники образования Приморья будут участвовать в онлайн-Первомае: «Да — качеству дистанционного образования, нет — непрофильной нагрузке учителей!», «ЗА ежегодную обязательную индексацию зарплат педагогов!», «Нет — избыточной отчетности!», «Даёшь скоростной интернет в школы!».

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ИСТОЧНИК KP.RU