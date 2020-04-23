Дело о похищении в Приморье бензопилы оказалось ложным доносом

23 Апр 2020 2020-04-23T08:49:19+03:00

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Заявление, которое написала в полицию жительница приморского села Владимиро-Александровское, оказалось ложным доносом. Женщина вернулась домой с работы и обнаружила, что ее сын, недавно освободившийся из мест лишения свободы, спит в нетрезвом состоянии. Мать знала: денег на алкоголь у мужчины просто нет, а значит непутевый сынок пропил что-то из вещей. Обнаружив отсутствие на месте бензопилы, разозленная женщина позвонила в полицию и заявила о похищении имущества. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Очень скоро следователь выяснил, что якобы украденная бензопила принадлежала сыну. Именно он, отбывая срок, перевел матери из мест лишения свободы 10 000 рублей на покупку инструмента. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, «пила была приобретена для дальнейшего использования, а ее стоимость составила 5 500 рублей».

Таким образом, гражданка совершила преступление, предусмотренное частью 1 статьи 306 УК РФ — заведомо ложный донос о совершении преступления. За это женщина была оштрафована на 5000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU