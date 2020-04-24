Сколько Москва дает денег Приморскому краю на борьбу с коронавирусом

24 Апр 2020 2020-04-24T04:26:06+03:00

Все суммы и объемы поставок согласовываются с региональными властями, заверяет Минвостокразвития

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Дальний Восток России, как и другие субъекты Российской Федерации, получает федеральные средства на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Как сообщает Минвостокразвития, деньги сейчас выделяются по нескольким направлениям, у каждого из которых свое целевое назначение:

- Более 3,2 миллиарда рублей Дальний Восток получает на дополнительное создание/перепрофилирование коечного фонда и на оснащение средствами индивидуальной защиты для оказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией по Распоряжению Правительства России;

- 257 аппаратов искусственной вентиляции легких будут централизованно поставлены в дальневосточные регионы за счет резервного фонда Правительства России;

- 114 автомобилей скорой медицинской помощи также будут поставлены в регионы согласно заявкам, которые подали региональные власти;

- 988 миллионов рублей выделено Дальнему Востоку из резервного фонда Правительства России на стимулирующие выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.

Для Приморья федеральная помощь на борьбу с COVID-19 выглядит следующим образом:

- На средства индивидуальной защиты и дополнительные койка-места — 758,4 миллиона рублей;

- На стимулирующие выплаты медицинским работникам — 82,8 миллиона рублей;

- На аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 5,4 миллиона рублей;

- На автомобили скорой помощи 19 миллионов рублей.

Инфографика Минвостокразвития

Задача регионов, получающих средства, если это не централизованные поставки через федеральное министерство: правильно составить заявки, «расписаться» в получении денег и осуществить закупку. Но в любом случае, все суммы и объемы поставок согласовываются с региональными властями. Только после того, как субъект согласовывает достаточность субсидии, начинаются поставки.

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ИСТОЧНИК KP.RU