Во Владивостоке заработал госпиталь на 400 коек для больных коронавирусом

24 Апр 2020 2020-04-24T11:33:15+03:00

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Инфекционный госпиталь на 400 коек начал работу на базе Владивостокской клинической больницы (дальзаводской) № 4. Сейчас это крупнейший на Дальнем Востоке госпиталь для больных коронавирусом.

По информации официального сайта правительства Приморья, в госпитале установлено более 100 аппаратов искусственной вентиляции легких, подключен к кислороду коечный фонд и функционируют два отделения реанимации и интенсивной терапии. Максимально автоматизированы рабочие места, сведены к минимуму бумажные носители.

Оснащение госпиталя. Фото: сайт правительства Приморья

Медучреждение сегодня, 24 апреля, посетил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Главный врач больницы Елена Новицкая доложила, что штат госпиталя укомплектован из собственных сотрудников и врачей, привлеченных из других клиник региона, а также студентов. Все сотрудники, включая административный и технический персонал, обслуживающий технику и здания, общаются с помощью раций на 15-ти каналах. Губернатор пообещал для проживания персонала предоставить гостиницу и автобус для перевозки.

Оснащение госпиталя. Фото: сайт правительства Приморья

Да

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ИСТОЧНИК KP.RU