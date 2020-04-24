Миллиардер из Владивостока рассказал, на что тратит дивиденды от DNS

24 Апр 2020 2020-04-24T16:55:39+03:00

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В лучших традициях современных интервью в Ютубе подписчики руководителя и основателя компании DNS Дмитрия Алексеева смогли залезть к нему в кошелек во время прямого эфира, который сам миллиардер из Владивостока и провел в соцсетях вечером 24 апреля. Один из зрителей задал вопрос, на что бизнесмен тратит свои деньги, и Алексеев на него охотно ответил.

- Действительно, бывают дивиденды в DNS, я их получаю и я их трачу примерно на несколько типов проектов. Самая большая статья – это, я бы обобщенно назвал, образование. Это все, что связано с Центром развития робототехники, с ДВФУ делаем некоторые проекты. Я стараюсь поддерживать то, что можно поддерживать. Конечно, это не какие-то фантастические цифры. Это миллионы рублей, иногда десятки миллионов, но не сотни.

Вторая часть – это такие общеполитические проекты. Слово «общественные» мне не нравится, мне кажется, его используют, когда стесняются говорить про политику. Я про нее не стесняюсь говорить. Но это проекты, направленные на развитие гражданского общества, если говорить широко. Для меня гражданское общество – это некое коллективное образование людей, готовых принимать на себя ответственность за какие-то виды деятельности. Я состою в партии Роста, помогаю. Это меньше, чем на образование. Понимаю, что авторы анонимных телеграмм-каналов и различные люди, увлекающиеся политикой на Дальнем Востоке, спят и видят, чтобы я больше тратил на политику. Извините, коллеги, но нет. Я не на политтехнологов трачу, а пытаюсь поддерживать общественно-политическую движуху, но не более того.

Наверное, самая большая статья, самая большая трата в моей жизни будет – это я тут уговорил коллег потратиться и сделать нагорный парк. Проект движется. Медленно, конечно, зараза, движется. В том числе и всякие коронавирусы мешают. Но тем не мене я сильно настроен на то, чтобы в этом году мы уже что-то сделали и смогли показать, - пообещал Дмитрий Алексеев.

Отметим, что в 2020 году «Форбс» включил Дмитрия Алексеева в топ-200 богатейших бизнесменов России, разместив его на 179 строчке. Состояние 45-летнего главы DNS оценили в 500 миллионов долларов.

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ИСТОЧНИК KP.RU