50 гектаров леса отбили у пламени пожарные Приморья

27 Апр 2020 2020-04-27T05:56:35+03:00

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В минувшие выходные, 25 и 26 апреля, приморским пожарным удалось потушить более 50 гектаров леса. «В Партизанском районе в субботу, 25 апреля, потушено 15 гектаров леса. В воскресенье ликвидирован пожар площадью 37 гектаров в Тернейском муниципальном округе», — сообщило краевое министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира. Битву с огнем вели более 40 человек и семь единиц техники. По данным специалистов, в понедельник, 27 апреля, на территории Приморья выявлено 24 тепловых аномалии.

Напоминаем, в крае продолжает действовать особый противопожарный режим.

Сообщить о пожаре можно по единому телефону: 112, или на «прямую линию» лесной охраны: 8 (800) 100-94-00.

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ИСТОЧНИК KP.RU