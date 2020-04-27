Где сделать тест на коронавирус во Владивостоке?

27 Апр 2020 2020-04-27T07:20:05+03:00

Тест на коронавирус во Владивостоке сейчас можно пройти лишь в двух медицинских учреждениях Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Рассказываем, в каких медицинских учреждениях Владивостока можно самостоятельно сдать тест на коронавирус и сколько это будет стоить

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Число заразившихся коронавирусом в Приморье растет каждый день, по-прежнему актуален вопрос о самостоятельном тестировании на COVID-19. Рассказываем, в каких учреждениях Владивостока можно сдать тест на коронавирус.

Тестирование на коронавирус во Владивостоке сейчас проводит Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае, но просто так прийти в это учреждение и сдать тест не получится. Дело в том, что государственные учреждения сейчас проводят тесты только для подтверждения диагноза. Иными словами, если врачи выявят у вас подозрение на коронавирусную инфекцию, или медики выяснять, что вы контактировали с зараженным, вам этот тест проведут.

Ситуация может доходить и до абсурда. Так 15 апреля жительнице Владивостока позвонили на сотовый телефон и сообщили, что она контактировала с зараженным. Для проверки к ней на дом приехали врачи из поликлиники, чтобы взять мазки на пробу. Все бы ничего, да вот только дома она находилась не одна, а с ребенком, у которого никто пробы на анализы не брал.

Естественно встает логичный вопрос - где во Владивостоке можно самостоятельно пройти тестирование на коронавирус. Ведь кому-то это важно для личного успокоения, другим жителям, находящимся в группе риска, необходимо постоянно следить за своим здоровьем.

Сети частных медицинских лабораторий, таких как Инвитро и Юнилаб, во Владивостоке и Приморье такую услугу не оказывают. Больница "Фальк", медицинский центр "Примамед", медцентр ДВФУ также не тестируют на коронавирус.

На текущий момент пройти тестирование на коронавирус можно в медицинском центре "Асклепий" и в лаборатории "Тафи".

"Асклепий" проведет тест по предварительной записи через сайт. Сейчас ближайшая запись идет на 1 и 2 мая. Стоимость анализа - 2000 рублей. После оформления заявки с вами свяжется специалист и проконсультирует, на какое число возможна запись и где можно сдать тест.

Медицинская лаборатория "Тафи" работает по более гибкому графику. Записаться на тестирование можно и на ближайшие сутки, правда стоимость анализа буде составлять уже 2500 тысячи рублей. Запись также возможна как через сайт, так и по телефону.

Стоит отметить, что результаты теста на коронавирус обе лаборатории предоставят через два дня после сдачи проб.

ИСТОЧНИК KP.RU