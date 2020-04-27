2020-04-27T07:30:17+03:00
Общество

Уже больше трех сотен больных: коронавирус подтвердился еще у 24 приморцев

Из вновь выявленных - 11 сотрудников скорой помощи
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Коронавирус подтвердился еще у 24 приморцевКоронавирус подтвердился еще у 24 приморцевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Коронавирусную инфекцию 27 апреля выявили еще у 24 приморцев. В краевом минздраве отметили, что 11 человек из вновь выявленных - медики скорой помощи Находки. На данный момент у всех, кто находился в контакте с заболевшими, взяли тесты на COVID-19. До объявления результатов граждане будут находиться либо на карантине, либо в инфекционных отделениях. Госпитализировали тех, у кого были схожие с ОРВИ симптомы.

Главный врач СМП Находки Андрей Джирма рассказал, как у них в городе теперь справляются с недостатком кадров.

- Сегодня на помощь врачам Находки откликнулись коллеги со всего Приморского края - из Артема, Владивостока, Уссурийска, Арсеньева, Лазо и других районов. У нас было восемь бригад, которые ежесуточно выходили на линию, столько же создано и сегодня. Обслуживание населения идет в штатном режиме.

Кроме того, в оперативном режиме был отработан алгоритм оказания скорой медицинской помощи населению Находкинскинского городского округа в новых условиях.

Напомним, с начала эпидемии и по 27 апреля в крае насчитывают 302 случая заболевания COVID-19. Успешно выздоровели 33 человека, не справились с болезнью трое.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэрия Владивостока выпустила больше автобусов на улицы города
Подземный переход в центре Владивостока будут приводить в порядок сегодня ночью
Уже больше трех сотен больных: коронавирус подтвердился еще у 24 приморцев
Где сделать тест на коронавирус во Владивостоке?
Под 0% годовых смогут взять кредит в Приморье теперь средние и крупные предприятия
50 гектаров леса отбили у пламени пожарные Приморья
В Приморском селе Рощино сожитель зарезал 33-летнюю женщину
Алексей Литвинов, бывший первый заместитель экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, стал вице-мэром Артема
Приморский таксист был избит и лишился машины
Темпы строительства квартир в Приморье снижаются
Во Владивостоке полиция устроила «облаву» на гуляющих
«На него зарится бывшая жена»: необычное объявление в сети заинтриговало приморцев
К вечеру возможен дождь: синоптики уточнили прогноз погоды в Приморье
Гримасы самоизоляции: владивостокцы сходили на митинг, сидя на диванах
Еще один пациент умер в Приморье от СОVID-19
«Умерла за банку консервов»: директор школы в Приморье скончалась после скандала с родителями - соцсети
СОVID-19 обнаружили у еще 24 приморцев
Медикам Приморья передали водонепроницаемые костюмы химзащиты для борьбы с COVID
Потепление ожидается на следующей неделе в Приморье
Четверо юных жителей Владивостока пойдут под суд за серию угонов
«Медсестер больше, чем в Европе»: глава Минздрава Приморья о ситуации в Дальнегорске
Поджогом автомобиля пенсионерки заинтересовалась прокуратура Приморского края
Более 200 россиян, застрявших на Бали и в Корее, вернулись в субботу во Владивосток
Основатель приморского холдинга Зеленые листья умер от инфаркта
Пьяный водитель во Владивостоке протаранил несколько припаркованных авто
Умер основатель театра «Перекресток» и фестиваля «Дальфест» Сергей Рыбалка
Из-за коронавируса в Тысячекоечной больнице во Владивостоке закроют еще семь отделений
Тепло, возможны осадки: погода в Приморье на 26 апреля