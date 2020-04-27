Уже больше трех сотен больных: коронавирус подтвердился еще у 24 приморцев

27 Апр 2020 2020-04-27T07:30:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Коронавирусную инфекцию 27 апреля выявили еще у 24 приморцев. В краевом минздраве отметили, что 11 человек из вновь выявленных - медики скорой помощи Находки. На данный момент у всех, кто находился в контакте с заболевшими, взяли тесты на COVID-19. До объявления результатов граждане будут находиться либо на карантине, либо в инфекционных отделениях. Госпитализировали тех, у кого были схожие с ОРВИ симптомы.

Главный врач СМП Находки Андрей Джирма рассказал, как у них в городе теперь справляются с недостатком кадров.

- Сегодня на помощь врачам Находки откликнулись коллеги со всего Приморского края - из Артема, Владивостока, Уссурийска, Арсеньева, Лазо и других районов. У нас было восемь бригад, которые ежесуточно выходили на линию, столько же создано и сегодня. Обслуживание населения идет в штатном режиме.

Кроме того, в оперативном режиме был отработан алгоритм оказания скорой медицинской помощи населению Находкинскинского городского округа в новых условиях.

Напомним, с начала эпидемии и по 27 апреля в крае насчитывают 302 случая заболевания COVID-19. Успешно выздоровели 33 человека, не справились с болезнью трое.

ИСТОЧНИК KP.RU