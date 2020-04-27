Приморье вошло в список самых «бесстрашных» регионов по коронавирусу

27 Апр 2020 2020-04-27T09:40:43+03:00

Специалисты-страховщики выяснили, какие из территорий России больше всего боятся заболеть COVID-19

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Исследование на тему, жители каких российских регионов сильнее всего обеспокоены ситуацией с распространением коронавируса провели страховая компания «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие». Приморский край оказался в числе наиболее «смелых» субъектов Федерации.

Участникам опроса по всей стране предлагалось оценить степень своей обеспокоенности распространением эпидемии оценками от нуля до десяти. В целом так или иначе пандемия волнует 85,5% россиян. Но 14,5% респондентов заявили, что они вообще не испытывают беспокойства. На «пятерочку» оценили свои страхи 24,5% опрошенных. Доля беспокоящихся выше среднего уровня — от шести до десяти балов — 40,6%.

Десятка регионов, проявляющих максимальную обеспокоенность (десять баллов) ситуацией с коронавирусом, выглядит так: Забайкальский край - 33,3% от общего числа; Псковская область 19,6%; Оренбургская область - 14,9%; Нижегородская область - 14,8%; Волгоградская область - 13,3%; Бурятия - 11,5%; Москва - 10,8%; Ханты-Мансийский автономный округ - 10,7%; Новосибирская область - 9,8%; Тюменская область - 9,4%.

Оказалось, что есть регионы, где люди по поводу коронавируса не беспокоятся вообще — 0 баллов. Больше всего таких «бесстрашных» граждан проживает в Санкт-Петербурге - 33,3%, Северо-Кавказском федеральном округе - 21% и Сибирском федеральном округе - 20,8%.

Также в список мало беспокоящийся регионов вошли: Приморский край - 23,5%; Иркутская область - 22,7%; Новосибирская область - 21,6%; Ростовская область - 21,6%; Ставропольский край - 21,5%; Кабардино-Балкария - 20%; Ямало-Ненецкий автономный округ - 20%; Омская область - 20%; Хабаровский край - 20%.

— Несмотря на то что уровень обеспокоенности пандемией в целом по стране зафиксирован на среднем уровне (пять баллов), большинство населения (70,4%) не принимают никаких мер в отношении личных финансов для снижения уровня страха, — говорится в исследовании, в котором приняли участие 1508 человек из всех федеральных округов: 49,3% мужчин и 50,7% женщин.

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ИСТОЧНИК KP.RU