Современные механизированные автопарковки решила приобрести администрация Владивостока

27 Апр 2020 2020-04-27T10:25:30+03:00

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Мэрия Владивосток объявила, что в городе появятся модульные быстровозводимые механизированные парковочные системы.

— Модульные парковки будут предназначены для временного размещения легковых автомобилей. Планируется установить шесть таких систем, в каждой из которых должно быть не менее 12 парковочных мест. До конца года будут поставлены сами конструкции парковок из металлокаркаса, а в следующем году планируется их монтаж и установка фасадов на данных конструкциях, — рассказал заместитель начальника управления дорог и благоустройства городской администрации Сергей Сурменко.

По условиям объявленного мэрией аукциона парковки должны быть полностью автоматизированы. Доступ к системе будет осуществляться с помощью чип-карты или пин-кода, а управление — с помощью сенсорного монитора. Получить машину из бокса можно будет за пару минут. Модули будут оборудованы сканерно-сенсорной системой, определяющей находится ли автомобиль в боксе, и его соответствие разрешенным габаритам.

Однако есть и определенные ограничения: длина авто не должна превышать 525 см., ширина — 210 см., а высота −197 см. Минимальный клиренс машины должен составлять 10 см., а масса не более 2800 кг.

Сообщается, что такие парковки будут установлены на Светланской, 56, Фонтанной, 7, Корабельной набережной, 1а, Московской, 13, еще два модуля появятся на Семеновской, 18. Доставить модули в город должны до конца года, затем уже в 2021-м году начнется монтаж и запуск в работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU