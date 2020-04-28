Реконструкцию японского сада камней ВГУЭС одобрил МИД Японии

28 Апр 2020 2020-04-28T04:34:43+03:00

Уникальному объекту, созданному по всем культурно-эстетическим канонам японского искусства, скоро исполнится 20 лет

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Японский сад камней Есио Моримото, он же сад дружбы Тояма — Владивосток будет реконструирован, сообщает сайт Владивостокского государственного университета экономики и сервиса.

— На этой неделе со мной связались представители консульства Японии и сообщили, что на уровне Министерства иностранных дел Японии одобрен проект реконструкции сада имени Есио Моримото, — рассказал секретарь «Общества дружбы Владивосток —Тояма» и «Клуба друзей Тояма» Владимир Янфа.

Сад камней на территории ВГУЭС появился почти 20 лет назад благодаря вложениям известного японского мецената, чье имя сад затем получил. Создавали его японские профессионалы ландшафтного и садового искусства. Инициативу поддержала администрации Приморского края и города Владивостока и при активном участии коллектива ВГУЭС.

— Это популярное среди владивостоков и гостей города место для встреч и совместных прогулок. Создавая сад камней, Есио Моримото хотел, чтобы люди разных стран прониклись интересом к культуре друг друга. Так и получилось, — отметил Геннадий Лазарев, президент ВГУЭС и депутат Законодательного собрания Приморского края.

Японский сад камней ВГУЭС, возможно, единственный подобный объект на территории России, в реставрации которого примет участие МИД Японии — именно этот сад является произведением ландшафтного искусства, выполненным по всем культурно-эстетическим японским канонам.

Из-за неопределенной ситуации, связанной с коронавирусом, сроки реализации проекта японская сторона пока назвать не может.

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ИСТОЧНИК KP.RU