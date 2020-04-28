2020-04-28T06:43:40+03:00
Общество

Медики-добровольцы появились во Владивостоке

14 работников клинико-диагностического центра отправятся волонтерами на дежурства в городскую больницу №4
Константин МИХАЙЛОВ
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Медицина продолжает битву с Covid-19Медицина продолжает битву с Covid-19Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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14 сотрудников Владивостокского клинико-диагностического центра написали заявление на работу с коронавирусными пациентами. Как сообщает пресс-служба центра, пойти добровольцами на «передовую» предложила своим сотрудникам главврач ВКДЦ Анжела Кабиева. Сообщается, что желающих было больше, но многие остаются на своих рабочих местах, потому что работа этих специалистов остро необходима их медучреждению в данный момент.

— У нас очень дружный коллектив, в котором всегда все помогают и поддерживают друг друга. Мы попросили, чтобы всю нашу команду прикрепили к городской больнице № 4, где сейчас открыт КОВидный госпиталь. И я очень благодарна своему коллективу: никто не смалодушничал, все трезво оценили свои возможности, и приняли это решение вполне осознанно, — рассказала Кабиева.

Главврач ВКДЦ предварительно побывала в больнице № 4, узнала как организована работа, какие средства защиты есть у медиков, как идет разделение зон, потоков пациентов и прочие важные вещи.

— И я уверена, что все будет в порядке, мы справимся с этим испытанием, принесем людям пользу максимально, — считает Анжела Кабиева.

Первая пара добровольцев ВКДЦ заступит на дежурство в приемный покой городской больницы № 4 завтра

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ИСТОЧНИК KP.RU

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