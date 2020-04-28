2020-04-28T10:36:23+03:00
Общество

Телеконцерт «Сидим дома — поём песни Победы, поём для ветеранов» увидят 9 мая жители Приморья

В условиях самоизоляции артисты края запишут на видео свои выступления, посвященные 75-й годовщине Победы
Константин МИХАЙЛОВ
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В этом году День Победы пройдет в условиях самоизоляцииВ этом году День Победы пройдет в условиях самоизоляцииФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Концерт, посвященный празднику Победы в Великой Отечественной войне, готовят артисты Приморского края. Необычность телевизионного действа, которое 9 мая собирается представить зрителям телеканал «ОТВ-Прим» в том, что актеры, музыканты, вокалисты будут записывать выступления, находясь у себя дома. Работникам телевидения предстоит соединить отдельные номера в единую программу.

Как сообщает сайт правительства Приморья, в концерте примут участие артисты краевого театра драмы имени Горького, Приморской сцены Мариинского театра, краевого драматического театра молодежи, краевой филармонии, краевого театра кукол, студенты и преподаватели краевых колледжей культуры и искусств, солисты творческих коллективов края и музыкальные группы Приморья.

— В 2020 году 9 мая проходит в особенном формате. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией мы впервые не можем собраться вместе, чтобы лично чествовать ветеранов и объединиться в ряды «Бессмертного полка». Однако это не повод забыть о празднике, хранящем память о Победе советского народа над фашизмом и символизирующем связь поколений, нашу гордость за честь и отвагу предков, а также благодарность за мирное небо над головой, — подчеркнула заместитель председателя правительства Приморского края Елена Бронникова.

Зампред рассказала, что на данный момент в концерте уже заявлено 107 творческих номеров: 81 вокальный, 10 групповых, четыре инструментальных, 17 поэтических. Принять участие захотели как заслуженные работники культуры, народные артисты, так и молодые исполнители.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Телеконцерт «Сидим дома — поём песни Победы, поём для ветеранов» увидят 9 мая жители Приморья
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