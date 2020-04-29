Губернатор и главы муниципалитетов Приморья остались без майских праздников

29 Апр 2020 2020-04-29T06:45:05+03:00

Но и обычным жителям края в эти дни нормально отдохнуть тоже не удастся: во всяком случае на природе

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Несмотря на объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая, по поручению президента РФ руководители субъектов страны продолжают выполнять свои обязанности. С 1 по 11 мая будут работать правительство Приморья и главы краевых муниципалитетов, сообщает официальный сайт правительства.

— Главам муниципальных образований оставаться на своих рабочих местах все дни до 11 мая включительно. Ежедневно будем проводить с вами рабочие совещания, где вы будете отчитываться о ситуации на местах. К 30 апреля вы должны представить списки членов административных комиссий, которые будут работать все выходные дни и осуществлять мониторинг ситуации по соблюдению режима на территориях, работающих предприятий, которые будут оказывать услуги гражданам, — распорядился Олег Кожемяко.

Глава региона дал задание подчиненным уделить особое внимание ограничению движения в местах, куда обычно люди выезжают для отдыха на природе. Кожемяко поручил профильным ведомствам мониторить местность с воздуха квадракоптерами и сообщать полиции о скоплениях людей.

Также главой региона было заявлено, что в ближайшие дни заработает новая система контроля режима самоизоляции, которая в крупных населенных пунктах региона будет использовать камеры видеофиксации и идентификации личности.

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ИСТОЧНИК KP.RU