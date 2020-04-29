Есть ли жизнь после коронавируса: глава Приморья поручил начать разрабатывать план восстановления экономики региона

29 Апр 2020 2020-04-29T07:38:37+03:00

До 11 мая правительство края должно иметь перечень предприятий, которые получат послабление ограничительного режима

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План поэтапного снятия ограничительных мер, вызванных эпидемией COVID-19, начнет разрабатывать правительство Приморья при участии глав муниципалитетов края. Соответствующее распоряжение отдал губернатор Олег Кожемяко на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в среду, 29 апреля.

Руководителям в глубинке края поручено составить списки предприятий, для которых возможно послабление ограничительного режима, и предоставить его к 11 мая в правительство региона. Руководитель региона уверен, что уже пора определять алгоритм действий по восстановлению экономики Приморья.

— Благодаря принятым ограничительным мерам мы можем добиться снижение пика заболевания к 11 мая. В связи с этим нужно приступить к их ослаблению, но при том, что масочный режим будем сохранять, — заявил Кожемяко.

При этом губернатор намерен ограничивать работу компаний и предприятий, если «они не стояли на налоговом учете, если не соблюдают санитарные меры». По словам Кожемяко, закон позволяет это делать до 90 дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU