Есть ли жизнь после коронавируса: глава Приморья поручил начать разрабатывать план восстановления экономики региона
План поэтапного снятия ограничительных мер, вызванных эпидемией COVID-19, начнет разрабатывать правительство Приморья при участии глав муниципалитетов края. Соответствующее распоряжение отдал губернатор Олег Кожемяко на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в среду, 29 апреля.
Руководителям в глубинке края поручено составить списки предприятий, для которых возможно послабление ограничительного режима, и предоставить его к 11 мая в правительство региона. Руководитель региона уверен, что уже пора определять алгоритм действий по восстановлению экономики Приморья.
— Благодаря принятым ограничительным мерам мы можем добиться снижение пика заболевания к 11 мая. В связи с этим нужно приступить к их ослаблению, но при том, что масочный режим будем сохранять, — заявил Кожемяко.
При этом губернатор намерен ограничивать работу компаний и предприятий, если «они не стояли на налоговом учете, если не соблюдают санитарные меры». По словам Кожемяко, закон позволяет это делать до 90 дней.
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ИСТОЧНИК KP.RU