Высветить историю: четыре памятника во Владивостоке получают новую подсветку

29 Апр 2020 2020-04-29T10:05:17+03:00

Работники «Владсвета» уже практически завершили работы на трех объектах и приступают к последнему

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К четырем памятникам во Владивостоке монтируют дополнительную декоративную подсветку. Занимается этим МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС).

Как сообщает администрация столицы российского Дальнего Востока, специалисты подразделения «Владсвет» уже установили наружный светильник на металлической опоре возле стелы на проспекте Красного знамени, 97. Там с 1919 по 1929 годы находилась конспиративная квартира военного отдела Владивостокского подпольного комитета РКП(б).

Сделано новое освещение стелы железнодорожного депо на Военном шоссе.

А также по-новому будет высвечен бюст маршала Советского Союза Василия Блюхера в сквере школы № 52 на улице Овчинникова.

Очень скоро мастера ВПЭС на острове Русский в поселке Поспелово займутся установкой новых светильников у памятника воинам учебного отряда Тихоокеанского флота, погибшим в борьбе с японскими милитаристами.

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ИСТОЧНИК KP.RU