2020-04-29T10:05:17+03:00
Общество

Высветить историю: четыре памятника во Владивостоке получают новую подсветку

Работники «Владсвета» уже практически завершили работы на трех объектах и приступают к последнему
Константин МИХАЙЛОВ
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Специалисты «Владсвета» за работой. фото: сайт администрации ВладивостокаСпециалисты «Владсвета» за работой. фото: сайт администрации Владивостока
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К четырем памятникам во Владивостоке монтируют дополнительную декоративную подсветку. Занимается этим МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС).

Как сообщает администрация столицы российского Дальнего Востока, специалисты подразделения «Владсвет» уже установили наружный светильник на металлической опоре возле стелы на проспекте Красного знамени, 97. Там с 1919 по 1929 годы находилась конспиративная квартира военного отдела Владивостокского подпольного комитета РКП(б).

Сделано новое освещение стелы железнодорожного депо на Военном шоссе.

А также по-новому будет высвечен бюст маршала Советского Союза Василия Блюхера в сквере школы № 52 на улице Овчинникова.

Очень скоро мастера ВПЭС на острове Русский в поселке Поспелово займутся установкой новых светильников у памятника воинам учебного отряда Тихоокеанского флота, погибшим в борьбе с японскими милитаристами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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