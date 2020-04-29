В Приморье пациентам с легкой формой коронавируса разрешили лечиться дома

29 Апр 2020 2020-04-29T15:44:18+03:00

Госпитализировать не будут даже людей из группы риска, если не увидят симптомов

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Власти Приморья разрешили пациентам с подозрением на COVID-19, а также пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 с легкой формой течения заболевания лечиться на дому. На сегодняшний день у порядка 20 пациентов коронавирус протекает именно в такой форме.

- Мы дали возможность лечиться от коронавирусной инфекции на дому, соблюдая режим самоизоляции, пациентам с легким течением COVID-19, которые не входят в группу риска, а также пациентам с бессимптомным течением этого заболевания, даже если они относятся к группе риска, – сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Худченко.

Уточняется, что по такому пути с разрешения Минздрава России уже пошли многие регионы, где выявляется большое число пациентов с легкой и даже бессимптомной формой коронавируса.

Отметим, что в Приморье на сегодняшний день официально выявлено 367 случаев заболевания COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU