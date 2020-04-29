В Приморье пациентам с легкой формой коронавируса разрешили лечиться дома
Власти Приморья разрешили пациентам с подозрением на COVID-19, а также пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 с легкой формой течения заболевания лечиться на дому. На сегодняшний день у порядка 20 пациентов коронавирус протекает именно в такой форме.
- Мы дали возможность лечиться от коронавирусной инфекции на дому, соблюдая режим самоизоляции, пациентам с легким течением COVID-19, которые не входят в группу риска, а также пациентам с бессимптомным течением этого заболевания, даже если они относятся к группе риска, – сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Худченко.
Уточняется, что по такому пути с разрешения Минздрава России уже пошли многие регионы, где выявляется большое число пациентов с легкой и даже бессимптомной формой коронавируса.
Отметим, что в Приморье на сегодняшний день официально выявлено 367 случаев заболевания COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU