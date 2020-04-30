Медики Приморья не остановят работу в длинные майские выходные
Основная часть медицинских учреждений Приморья в дни майских выходных будет работать. Региональный министр здравоохранения Анастасия Худченко сообщила, что медучреждения, оказывающие стационарную и амбулаторно-поликлиническую помощь, 2, 4, 5 и 11 мая обеспечат работу усиленной дежурной службы.
— Будут работать лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, а также рентгенологическая служба, — уточнила Худченко.
С 6 по 8 мая медучреждения работают в штатном режиме.
В случае получения травм люди смогут обратиться за помощью в травмпункты города.
При травме глаз необходимо обращаться в офтальмологическое отделение Краевой клинической больницы № 2 на Русской, 53. Там же в круглосуточном режиме оказывают помощь в отделениях гематологии, эндокринологии и отделении челюстно-лицевой хирургии.
При ожогах в круглосуточном режиме можно обратится в ожоговое отделение больницы ДВОМЦ ФМБА России на проспекте 100 лет Владивостоку, 161.
1, 3, 9 и 10 мая с 9 до 18 часов также будут обслуживаться вызовы и наблюдение на дому пациентов с коронавирусной инфекцией.
Напомним, что с 27 апреля в Приморье пациенты с легкой формой коронавирусной инфекции получают лечение в домашних условиях.
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ИСТОЧНИК KP.RU