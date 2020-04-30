Как снизить риск заболеть на майских праздниках: советует приморский Роспотребнадзор

30 Апр 2020 2020-04-30T09:05:25+03:00

Несколько простых правил, выполнение которых, поможет уменьшить шансы подхватить коронавирус

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В преддверии майских праздников к жителям региона обратилось Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю с призывом соблюдать определенные правила.

Чтобы снизить риск заразиться коронавирусной инфекцией, ведомство советует:

— для общения и поздравления с праздниками использовать современные средства связи;

— отказаться от тесного общения в компании, прогулок и пикников на природе;

— воздержаться от посещения родственников, друзей, не принимать их в собственном доме;

— не подвергать опасности лиц из групп риска, людей в возрасте старше 60 лет и болеющих хроническими заболеваниями.

При необходимости выехать за город:

— отдать предпочтение личному транспорту или такси;

— пользуясь общественным транспортом, использовать маску, соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра;

— после касания дверей, поручней и других поверхностей обработать руки антисептиком;

— не дотрагиваться необработанными руками до лица;

— не принимать пищу в общественном транспорте.

На отдыхе не расширять круг общения: избегать контактов с соседями по дачному участку и компаниями во время нахождения на природе.

Людям старше 60 лет и, имеющим хронические заболевания, лучше остаться дома, советует Роспотребнадзор.

Также ведомство дает несколько советов о том, как безопасно питаться в период пандемии COVID-19:

— перед приготовлением и приемом пищи нужно вымыть руки под проточной или бутилированной водой, или обработать антисептиком;

— овощи и фрукты также промыть проточной водой;

— соблюдать температурный режим хранения продуктов питания;

Последний из советов от Росприроднадзора — не употреблять алкоголь. Он, по мнению представителей ведомства, снижает способность организма противостоять инфекционными заболеваниями, включая COVID-19.

Ну и конечно, при ухудшении самочувствия нужно немедленно самоизолироваться и вызвать на дом врача.

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ИСТОЧНИК KP.RU