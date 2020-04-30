Как снизить риск заболеть на майских праздниках: советует приморский Роспотребнадзор
В преддверии майских праздников к жителям региона обратилось Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю с призывом соблюдать определенные правила.
Чтобы снизить риск заразиться коронавирусной инфекцией, ведомство советует:
— для общения и поздравления с праздниками использовать современные средства связи;
— отказаться от тесного общения в компании, прогулок и пикников на природе;
— воздержаться от посещения родственников, друзей, не принимать их в собственном доме;
— не подвергать опасности лиц из групп риска, людей в возрасте старше 60 лет и болеющих хроническими заболеваниями.
При необходимости выехать за город:
— отдать предпочтение личному транспорту или такси;
— пользуясь общественным транспортом, использовать маску, соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра;
— после касания дверей, поручней и других поверхностей обработать руки антисептиком;
— не дотрагиваться необработанными руками до лица;
— не принимать пищу в общественном транспорте.
На отдыхе не расширять круг общения: избегать контактов с соседями по дачному участку и компаниями во время нахождения на природе.
Людям старше 60 лет и, имеющим хронические заболевания, лучше остаться дома, советует Роспотребнадзор.
Также ведомство дает несколько советов о том, как безопасно питаться в период пандемии COVID-19:
— перед приготовлением и приемом пищи нужно вымыть руки под проточной или бутилированной водой, или обработать антисептиком;
— овощи и фрукты также промыть проточной водой;
— соблюдать температурный режим хранения продуктов питания;
Последний из советов от Росприроднадзора — не употреблять алкоголь. Он, по мнению представителей ведомства, снижает способность организма противостоять инфекционными заболеваниями, включая COVID-19.
Ну и конечно, при ухудшении самочувствия нужно немедленно самоизолироваться и вызвать на дом врача.
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ИСТОЧНИК KP.RU