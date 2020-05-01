Приморье встречает 1 мая летним теплом

1 Май 2020 2020-05-01T04:11:14+03:00

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В первый день мая погода порадует жителей Приморья теплом. По прогнозам синоптиков портала «Примпогода», в крае ожидается +10...+27°C. На климатическую обстановку в пятницу влияет поле пониженного атмосферного давления. В отдельных районах возможен небольшой дождь, но на большей территории без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами до сильного.

Во Владивостоке утро выдалось туманным. В городе переменная облачность, осадков не ожидается. В первой половине дня прогнозируется южный, юго-восточный умеренный ветер, к вечеру – до сильного. Воздух прогреется до +10...+12°C.

Настоящее лето заглянуло в пятницу в Уссурийск. Здесь переменная облачность, преимущественно без осадков. При южном, юго-западном умеренном ветре, столбики термометров поднимутся до +20...+22°C.

С утра опустился туман и на приморский город Находка. Синоптики передают переменную облачность и преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +14...+16°C.

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ИСТОЧНИК KP.RU