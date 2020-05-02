2020-05-02T06:35:11+03:00
Общество

Фонтаны Владивостока удачно протестировали 1 мая

Однако работать в постоянном режиме городские фонтаны начнут только после окончания режима самоизоляции
Константин МИХАЙЛОВ
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Первомайское тестирование фонтанов города. Фото: администрация ВладивостокаПервомайское тестирование фонтанов города. Фото: администрация Владивостока
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Подготовка городских фонтанов к летнему сезону завершена, сообщил сайт МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей». 1 мая состоялся их пробный запуск.

Весь прошлый месяц специалисты ВПЭС готовили фонтаны к новому сезону. Была заменена насосная система и осветительные приборы на главном светомузыкальном фонтане города. Декоративное освещение установили в чашах пяти фонтанов на улице Адмирала Фокина. К синим прожекторам добавили зеленый цвет. На набережной ДВФУ в комплексе водопадов заменили лампы и провели обработку специальным раствором против микротрещин на плавающем фонтане.

Традиционно городские фонтаны начинали работать именно на Первомай. Но в этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки их запуск отложен до снятия режима самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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