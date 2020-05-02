Отдохнуть на Патрокле у Владивостокцев не получится

2 Май 2020 2020-05-02T08:20:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Наряды полиции во Владивостоке останавливают автомобили, направляющиеся на пляж бухты Патрокл. Стражи порядка проверяют документы. Большинству граждан приходится разворачивать свои транспортные средства.

Как сообщает корреспондент «Комсомольской Правды», в округе на площадках вдоль трассы все запарковано автомобилями с людьми, которые ехали к морю отдохнуть в выходной день.

Вчера, 1 мая, наряды патрульно-постовой службы провели рейд по пляжу Патрокла, разогнав отдыхающих на лоне природы. Полицейские оформили только один протокол. Большинство граждан предпочли после разъяснительные беседы собрать вещи и отправиться искать другое место для отдыха. Сегодня, видимо, правоохранители решили изменить тактику и заворачивать недисциплинированных граждан еще на подходах к пляжу.

Впрочем, судя по наблюдениям корреспондента "КП", допуск к воде кто-то все же получает. К "рыбакам", несмотря на еще не открывшуюся навигацию, полиция сегодня более благосклонна.

У водыФото: Сергей БАЛАНОВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU