Отдохнуть на Патрокле у Владивостокцев не получится
Наряды полиции во Владивостоке останавливают автомобили, направляющиеся на пляж бухты Патрокл. Стражи порядка проверяют документы. Большинству граждан приходится разворачивать свои транспортные средства.
Как сообщает корреспондент «Комсомольской Правды», в округе на площадках вдоль трассы все запарковано автомобилями с людьми, которые ехали к морю отдохнуть в выходной день.
Вчера, 1 мая, наряды патрульно-постовой службы провели рейд по пляжу Патрокла, разогнав отдыхающих на лоне природы. Полицейские оформили только один протокол. Большинство граждан предпочли после разъяснительные беседы собрать вещи и отправиться искать другое место для отдыха. Сегодня, видимо, правоохранители решили изменить тактику и заворачивать недисциплинированных граждан еще на подходах к пляжу.
Впрочем, судя по наблюдениям корреспондента "КП", допуск к воде кто-то все же получает. К "рыбакам", несмотря на еще не открывшуюся навигацию, полиция сегодня более благосклонна.
У водыФото: Сергей БАЛАНОВ
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ИСТОЧНИК KP.RU