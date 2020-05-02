Байкеры выехали на дороги Владивостока
Байкеры Владивостока, несмотря на режим полной самоизоляции, выехали сегодня, 2 мая, на дороги города. Еще в середине апреля на портале «Байкеры Владивостока и Приморья» появилось сообщение, что традиционное открытие сезона в первую субботу мая в этом году не состоится из-за сложной эпидситуации.
Однако часть «рыцарей дорог» все же решила оседлать своих железных коней. И хотя сегодняшняя прогулка без сбора на центральной площади города, официальной двухтысячной колонны, мотоконкурсов выглядит весьма несолидно, все же есть повод упрекнуть любителей мотоциклов в недостаточной самодисциплине.
Байкеры на въезде во Владивосток 2 мая.Видео: Сергей Баланов
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU