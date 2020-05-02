2020-05-02T09:00:02+03:00
Общество

Байкеры выехали на дороги Владивостока

Официально открытие байкерского сезона в этом году отменено, но некоторые решили открыть его индивидуально
Константин МИХАЙЛОВ
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Байкеры 2 мая возле ростральной колонны на въезде во ВладивостокБайкеры 2 мая возле ростральной колонны на въезде во ВладивостокФото: Сергей БАЛАНОВ
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Байкеры Владивостока, несмотря на режим полной самоизоляции, выехали сегодня, 2 мая, на дороги города. Еще в середине апреля на портале «Байкеры Владивостока и Приморья» появилось сообщение, что традиционное открытие сезона в первую субботу мая в этом году не состоится из-за сложной эпидситуации.

Однако часть «рыцарей дорог» все же решила оседлать своих железных коней. И хотя сегодняшняя прогулка без сбора на центральной площади города, официальной двухтысячной колонны, мотоконкурсов выглядит весьма несолидно, все же есть повод упрекнуть любителей мотоциклов в недостаточной самодисциплине.

Байкеры на въезде во Владивосток 2 мая.Видео: Сергей Баланов

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ИСТОЧНИК KP.RU

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