Байкеры выехали на дороги Владивостока

2 Май 2020 2020-05-02T09:00:02+03:00

Официально открытие байкерского сезона в этом году отменено, но некоторые решили открыть его индивидуально

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Байкеры Владивостока, несмотря на режим полной самоизоляции, выехали сегодня, 2 мая, на дороги города. Еще в середине апреля на портале «Байкеры Владивостока и Приморья» появилось сообщение, что традиционное открытие сезона в первую субботу мая в этом году не состоится из-за сложной эпидситуации.

Однако часть «рыцарей дорог» все же решила оседлать своих железных коней. И хотя сегодняшняя прогулка без сбора на центральной площади города, официальной двухтысячной колонны, мотоконкурсов выглядит весьма несолидно, все же есть повод упрекнуть любителей мотоциклов в недостаточной самодисциплине.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/776677" frameborder="0"></iframe> Байкеры на въезде во Владивосток 2 мая.Видео: Сергей Баланов

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ИСТОЧНИК KP.RU