2020-05-04T03:40:21+03:00
Общество

Плюс 53: большинство пациентов – женщины, которые заразились в быту

Число заболевших коронавирусом в Приморье приблизилось к 550
Сергей БАЛАНОВ
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Новые данные по COVID-19Новые данные по COVID-19Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Власти Приморья обновили статистику на 4 мая. В регионе за сутки отмечено 53 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Такие данные озвучены на заседании регионального оперативного штаба в понедельник.

Таким образом, с начала эпидемии общее число заболевших COVID-19 в Приморье составляет 547 человек. 66 человек успешно завершили курс лечения и выписаны домой, четыре случая закончились летальным исходом.

- Большинство пациентов – женщины. Основным путем заражения на сегодняшний день является семейно-бытовой контакт, – отметила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской.

Первое место по числу заболевших занимает Владивосток, на втором – Находка, на третьем – Артем. Далее идут Михайловский район, Дальнереченск, Лесозаводск и Партизанск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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