2020-05-05T07:20:03+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом во Владивостоке на 5 мая 2020 года составило 635 - плюс 88 только за сутки

Число заболевших коронавирусом во Владивостоке на 5 мая 2020 года: 88 новых случаев заражения [видео]
Кристина ГРИН
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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом во Владивостоке на 5 мая 2020 годаМы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом во Владивостоке на 5 мая 2020 годаФото: Александр АБРАМОВ
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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом во Владивостоке на 5 мая 2020 года. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 88 новых случаев заражения Covid-19. Об этом стало известно на оперативном штабе. В итоге всего в крае зафиксировано с начала эпидемии 635 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус».

- Основными эпицентрами в крае остаются крупные города – Владивосток и Находка, – обозначила руководитель ведомства Татьяна Детковская, глава регионального Роспотребнадзора.

Анастасия Худченко, министр здравоохранения края, отметила, что 53 пациента находятся в тяжелом состоянии. Вместе с тем известно о том, что большинство заболевших – это те, кто был в контакте в зараженными родственниками или сослуживцами.

Число заболевших коронавирусом во Владивостоке на 5 мая 2020 года составило 635.Правительство Приморского края

В пресс-службе правительства призывают приморцев соблюдать режим самоизоляции и избегать мест массового скопления людей.

- Важно понимать, что самоизоляция на дому необходима всем, а не только находящимся в группе риска – людям старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Все больше от вируса страдают приморцы молодого и среднего возраста, – обозначила Анастасия Худченко.

Специалисты обращают внимание на то, что с начала эпидемии коронавируса в регионе провели больше 45 тысяч тестов на Covid-19. Ежедневно пробы берутся у 1400 человек. На сегодня под медицинским наблюдением дома находятся 16 тысяч человек, на карантине в обсерваторах – 755 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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