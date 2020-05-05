Число заболевших коронавирусом во Владивостоке на 5 мая 2020 года составило 635 - плюс 88 только за сутки
Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом во Владивостоке на 5 мая 2020 года. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 88 новых случаев заражения Covid-19. Об этом стало известно на оперативном штабе. В итоге всего в крае зафиксировано с начала эпидемии 635 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус».
- Основными эпицентрами в крае остаются крупные города – Владивосток и Находка, – обозначила руководитель ведомства Татьяна Детковская, глава регионального Роспотребнадзора.
Анастасия Худченко, министр здравоохранения края, отметила, что 53 пациента находятся в тяжелом состоянии. Вместе с тем известно о том, что большинство заболевших – это те, кто был в контакте в зараженными родственниками или сослуживцами.
Число заболевших коронавирусом во Владивостоке на 5 мая 2020 года составило 635.Правительство Приморского края
В пресс-службе правительства призывают приморцев соблюдать режим самоизоляции и избегать мест массового скопления людей.
- Важно понимать, что самоизоляция на дому необходима всем, а не только находящимся в группе риска – людям старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Все больше от вируса страдают приморцы молодого и среднего возраста, – обозначила Анастасия Худченко.
Специалисты обращают внимание на то, что с начала эпидемии коронавируса в регионе провели больше 45 тысяч тестов на Covid-19. Ежедневно пробы берутся у 1400 человек. На сегодня под медицинским наблюдением дома находятся 16 тысяч человек, на карантине в обсерваторах – 755 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU