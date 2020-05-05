Больше 50 больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в Приморье

5 Май 2020 2020-05-05T07:21:24+03:00

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По данным регионального оперативного штаба, за сутки в Приморье зарегистрировали 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как отметила Анастасия Худченко, министр здравоохранения Приморского края, всего в регионе в тяжелом состоянии находятся 53 пациента. В пресс-службе правительства обращают внимание на то, что большинство заболевших контактировали с зараженными родственниками и сослуживцами.

- Основными эпицентрами в крае остаются крупные города – Владивосток и Находка, – обозначила руководитель ведомства Татьяна Детковская, глава регионального Роспотребнадзора.

По состоянию на 5 мая 2020 года в Приморье зарегистрировано 635 случаев заражения коронавирусом. Отметка медленно, но верно приближается к показателям соседнего Хабаровского края, а всем известно, что там ситуация не так хороша, как хотелось бы. Власти настоятельно рекомендуют горожанам придерживаться режима самоизоляции, чтобы обезопасить себя и своих близких от болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU