2020-05-05T12:37:14+03:00
Общество

За сутки количество смертей от Covid-19 в Приморье увеличилось почти вдвое

Число умерших из-за коронавируса во Владивосток на 5 мая 2020 - с болезнью не справились еще три человека
Кристина ГРИН
Поделиться:
Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса во Владивостоке на 5 мая 2020 годаМы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса во Владивостоке на 5 мая 2020 годаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса во Владивостоке на 5 мая 2020 года. По данным сайта Стопкоронавирус.РФ, за прошедшие сутки на территории Приморского края зарегистрировали еще три смерти от Covid-19. Теперь, согласно общей статистике, всего в регионе с коронавирусной инфекцией не справились семь человек.

С начала эпидемии коронавируса в регионе зафиксировали 635 случаев заражения. Примечательно, что 88 из них подтвердились за прошедшие сутки. 105 пациентам с диагнозом Covid-19 удалось вылечиться и вернуться к нормальной жизни. К сожалению, семи приморцам побороть заражение не удалось, они скончались. Сейчас от заболевания в больницах Приморья лечатся 523 человека.

К ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Находку для усиления обороны против коронавируса направят медиков из других районов региона
За сутки количество смертей от Covid-19 в Приморье увеличилось почти вдвое
В торговых центрах Приморья могут ввести запрет на продажу сельхозпродукции без упаковок
В Арсеньеве машина улетела в кювет – на место съехалась скорая помощь, пожарные и полиция
Угрожал пистолетом: уссурийский Клайд вместе со своей Бонни напал на таксиста и отобрал у него выручку
Сотрудники МЧС Приморья спасли рыбаков, которых едва навсегда не унес в открытое море штормовой ветер
Больше 50 больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в Приморье
Число заболевших коронавирусом во Владивостоке на 5 мая 2020 года составило 635 - плюс 88 только за сутки
Вечером жителей Владивостока ждет кратковременный сюрприз
Сбербанк снизит ставки по ипотеке в среднем на 0,5 п.п.
Минобр Приморья рекомендовал школьникам не учиться до 11 мая
Оказалась не в том месте: жительницу Приморья начал душить прохожий
Сбербанк поддержал создание «Сада памяти» во Владивостоке
Детский спорткомплекс в Находке хотят отдать под коронавирусных пациентов
Два парня из Приморья могут сесть в тюрьму за кражу мопеда
«Сын поскромнее авто пусть купит»: приморцы возмущены просьбой помочь старушке
Кожемяко: Первая вспышка коронавируса в Приморье произошла в Михайловском районе