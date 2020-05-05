За сутки количество смертей от Covid-19 в Приморье увеличилось почти вдвое

5 Май 2020 2020-05-05T12:37:14+03:00

Число умерших из-за коронавируса во Владивосток на 5 мая 2020 - с болезнью не справились еще три человека

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Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса во Владивостоке на 5 мая 2020 года. По данным сайта Стопкоронавирус.РФ, за прошедшие сутки на территории Приморского края зарегистрировали еще три смерти от Covid-19. Теперь, согласно общей статистике, всего в регионе с коронавирусной инфекцией не справились семь человек.

С начала эпидемии коронавируса в регионе зафиксировали 635 случаев заражения. Примечательно, что 88 из них подтвердились за прошедшие сутки. 105 пациентам с диагнозом Covid-19 удалось вылечиться и вернуться к нормальной жизни. К сожалению, семи приморцам побороть заражение не удалось, они скончались. Сейчас от заболевания в больницах Приморья лечатся 523 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU