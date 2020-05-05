2020-05-05T12:02:03+03:00
Общество

В Находку для усиления обороны против коронавируса направят медиков из других районов региона

К работе также приступят 11 студентов, которые будут привлечены для дистанционного консультирования
Кристина ГРИН
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В планах также задействовать частные медицинские клиники Находки.В планах также задействовать частные медицинские клиники Находки.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Во время селекторного совещания главы муниципалитетов и губернатор Приморья обсудили вопрос о плановом открытии медцентра в Уссурийске, который рассчитан на 60 коек. Кроме того, по сообщению пресс-службы правительства региона, власти обратили пристальное внимание на усиление «армии» медперсонала в Находке, где сейчас разворачивается одна из сложнейших эпидситуаций в регионе.

- Сейчас формируются медицинские бригады для работы в Находке. С завтрашнего дня туда выезжают анестезиологи, в частности из Михайловского района, будут также врачи-эпидемиологи. Довольно серьезная команда прибудет. Кроме того, с 6 мая к работе приступят 11 студентов, - рассказывает Анастасия Худченко, министр здравоохранения Приморского края. –Мы не планируем их использовать для работы непосредственно в очагах заражения. Учащихся задействуют в дистанционном консультировании, оформлении документации, занесении данных в реестры – это существенная помощь.

8 мая, как сообщает Худченко, запланирована встреча с частными медучреждениями Находки. Министерство намерено обсудить с ними вопрос о задействовании их специалистов в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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