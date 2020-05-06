2020-05-06T09:49:59+03:00
Происшествия

Ночные гонки во Владивостоке закончились массовой аварией

Полиция ищет виновника ДТП, пострадавшие уверены, что «покатушки» устроила пьяная молодежь [фото]
Милана СОКОЛ
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Виновника происшествия разыскивает полицияВиновника происшествия разыскивает полицияФото: dps.control
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Праздничные выходные закончились серьезным ДТП рядом с домом №20 на улице Жигура во Владивостоке. Ночью неизвестные устроили скоростной заезд, протаранив несколько припаркованных машин. По словам очевидцев в стареньком Nissan laurel находилась нетрезвая компания молодых людей. После аварии они поспешили скрыться, оставив при этом свой разбитый авто неподалеку.

В аварии пострадали 4 авто Фото: dps.control

В аварии пострадали 4 автоФото: dps.control

Найти автомобиль, спровоцировавший ДТП, удалось довольно быстро. Дело в том, что к брошенному laurel вел след из разлившихся технических жидкостей. А вот людей внутри разбитой машины уже не было. Теперь злоумышленников разыскивает полиция.

К брошенной машине привели следы разлившихся по дороге технических жидкостей Фото: dps.control

К брошенной машине привели следы разлившихся по дороге технических жидкостейФото: dps.control

По сообщению пресс-службы ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку, в результате аварии различны кузовные повреждения получили Nissan Teana, Toyota Camy и Subaru Legacy. К счастью, обошлось без пострадавших.

Laurel протаранил припаркованные машины Фото: dps.control

Laurel протаранил припаркованные машиныФото: dps.control

Очевидцев происшествия просят обратиться в дежурную часть полка ДПС по Владивостоку: 8(432) 249-09-21; 249-08-56.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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