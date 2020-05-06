Правила для торговли в условиях борьбы с вирусом дополнили в Приморье

6 Май 2020 2020-05-06T11:12:36+03:00

Условия и для продавцов, и для покупателей становятся все жестче

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Дополнен список рекомендации для организаций торговли, работающих в условиях COVID-19. Его опубликовал сайт правительства Приморья.

Министерство промышленности и торговли Приморского края рекомендует:

— перед началом рабочей смены проводить бесконтактную термометрию, каждые два часа обрабатывать руки антисептиком, обеспечить персонал необходимым запасом средств индивидуальной защиты;

— в течение рабочего дня делать дезинфекцию помещений и всех контактных поверхностей, каждые два часа проветривать рабочие помещения;

— информировать работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены;

— обеспечить контроль за входом и нахождением на объекте розничной торговли покупателей в масках, при этом необходимо ограничить количество людей в торговых залах;

— организовать при входе в предприятие торговли места для обработки рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками;

— нанести разметки, позволяющее соблюдать расстояние в 1,5 метра между посетителями в торговом зале и кассовой зоне.

Реализация нефасованного товара с открытой выкладкой (хлеб, выпечка, кондитерские изделия, овощи, фрукты, орехи, сухофрукты) запрещена. При этом специалисты отмечают, что на продовольственных рынках разрешена отрытая выкладка (хлеб, выпечка, кондитерские изделия, овощи, фрукты, орехи, сухофрукты, мясо, рыба и морепродукты) с соблюдением одного из следующих требований: выкладка в закрытой витрине, защита выкладки товара экраном из прозрачного материала, полиэтиленовой пленкой, выкладка товара в расфасованном виде.

Набор товара с витрины для покупателя производится строго продавцом. Работники торговли должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Посетители торговых точек должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU