2020-05-06T13:53:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Проводница поезда Владивосток-Москва привезла коронавирус в Лучегорск

Женщина контактировала со многими местными жителями
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Проводница привезла коронавирус в Лучегорск. Скрин из видеоПроводница привезла коронавирус в Лучегорск. Скрин из видео
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В Лучегорске выявили первый случай заболевания COVID-19. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе краевого правительства. Положительный тест на коронавирусную инфекцию оказался у женщины, работающей проводницей в поезде Москва - Владивосток. Ее заразил инфицированный пассажир. На данный момент пациентку госпитализировали в Уссурийск. Всех контактных лиц, а их, как оказалось, довольно приличное число, выявляют.

У заболевшей женщины есть двое детей, обучающихся в школе №1 Лучегорска. По словам местных жителей, семья проживала в общежитии и контактировала с большим количеством людей. На данный момент уже проводится эпидрасследование, анализы на COVID-19 берут у всех граждан, контактировавших с пациенткой и ее семьей.

- С 30 апреля и до момента получения результатов анализов заболевшая находилась на самоизоляции. Несмотря на отсутствие симптомов, первый тест на коронавирус показал положительный результат. Оперативно выявлен круг контактных, у всех людей взяты анализы, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе правительства Приморского края.

В социальных сетях также опубликовали видеозаписи, снятые, судя по всему, около корпуса, в котором проживает женщина.

Проводница привезла коронавирус в Лучегорск. Источник видео: luchegorsk.notofficial.

Женщина контактировала со многими местными жителями. Источник видео: luchegorsk.notofficial.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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