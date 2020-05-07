2020-05-07T01:45:42+03:00
Общество

До 23 градусов тепла: синоптики рассказали о погоде в ближайшие сутки

На синоптическую ситуацию влияет поле повышенного атмосферного давления
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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До 23 градусов тепла: синоптики рассказали о погоде в ближайшие суткиДо 23 градусов тепла: синоптики рассказали о погоде в ближайшие суткиФото: Алексей БУЛАТОВ
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На приморскую погоду 7 мая влияет поле повышенного атмосферного давления. По прогнозам синоптиков, в крае без осадков. Умеренный ветер берет направление с запада и юго-запада. Температура воздуха +18...+23 градусов, сообщает портал "Примпогода".

Во Владивостоке на небе стоит переменная облачность. Осадков не ожидается. Юго-западный и западный ветер в течение дня будет умеренным, вечером усилится. Температура воздуха 17...19 градусов выше ноля.

В Уссурийске, как и в приморской столице, переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный, во второй половине до сильного. Температура воздуха 22...24 градуса со знаком плюс.

В Находке сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер направляется с юго-запада и юга, по силе - слабый до умеренного, во второй половине - умеренный. Температура воздуха 19...21 градус тепла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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