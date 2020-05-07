2020-05-07T01:31:10+03:00
Общество

Опыт свыше 20 лет: во Владивостоке назначили нового начальника УМВД

Полковник полиции Вадим Холмогоров, по словам коллег «бескомпромиссен к нарушителям»
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Во Владивостоке назначили нового начальника УМВД. Фото: пресс-служба УВМД по Приморскому краюВо Владивостоке назначили нового начальника УМВД. Фото: пресс-служба УВМД по Приморскому краю
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Во Владивостоке в режиме онлайн-конференции представили нового начальника УМВД - Вадима Холмогорова. У полковника полиции за плечами более чем двадцатилетний опыт работы в органах внутренних дел. Лицо он также в городе не новое, два года работал на должности заместителя начальника УМВД России Сергея Гусева, который теперь возглавляет ОМВД России по Уссурийску.

Службу в МВД Вадим Холмогоров начал в 1997 году в качестве оперуполномоченного уголовного розыска. Много лет он трудился в подразделениях криминального блока и успела зарекомендовать себя высокопрофессиональным сотрудником, умелым организатором, энергичным и требовательным руководителем. По словам коллег, он «бескомпромиссен к нарушителям служебной дисциплины и законности».

За высокие показатели в службе его неоднократно поощряли руководители МВД как на краевом уровне, так и на федеральном. Олег Стефанков, руководитель Управления МВД России по Приморью, уверен, что Вадим Холмогоров со своим богатым жизненным опытом станет отличным руководителем. Начальник пожелал ему успехов в службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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