Опыт свыше 20 лет: во Владивостоке назначили нового начальника УМВД

7 Май 2020 2020-05-07T01:31:10+03:00

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Во Владивостоке в режиме онлайн-конференции представили нового начальника УМВД - Вадима Холмогорова. У полковника полиции за плечами более чем двадцатилетний опыт работы в органах внутренних дел. Лицо он также в городе не новое, два года работал на должности заместителя начальника УМВД России Сергея Гусева, который теперь возглавляет ОМВД России по Уссурийску.

Службу в МВД Вадим Холмогоров начал в 1997 году в качестве оперуполномоченного уголовного розыска. Много лет он трудился в подразделениях криминального блока и успела зарекомендовать себя высокопрофессиональным сотрудником, умелым организатором, энергичным и требовательным руководителем. По словам коллег, он «бескомпромиссен к нарушителям служебной дисциплины и законности».

За высокие показатели в службе его неоднократно поощряли руководители МВД как на краевом уровне, так и на федеральном. Олег Стефанков, руководитель Управления МВД России по Приморью, уверен, что Вадим Холмогоров со своим богатым жизненным опытом станет отличным руководителем. Начальник пожелал ему успехов в службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU