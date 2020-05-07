Женщине из Приморья за нападение на трех полицейских грозит до десяти лет тюрьмы

7 Май 2020 2020-05-07T01:45:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Дело был в середине декабря прошлого года в доме по улице Владивостокское шоссе в городе Уссурийск. 51-летняя женщина около входной двери своей квартиры напала на трех полицейских. Жительница знала, что перед ней были правоохранители, но все равно распылила на них газовый баллон, сообщает пресс-служба СУ СК по Приморью.

На нарушительницу завели уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ - применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Санкции статьи предусматривают наказание до десяти лет лишения свободы.

Прокурор уже утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU