2020-05-07T01:45:12+03:00
Происшествия

Женщине из Приморья за нападение на трех полицейских грозит до десяти лет тюрьмы

Она распылила на правоохранителей газовый баллон
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Женщина из Приморья напала на полицейскихЖенщина из Приморья напала на полицейскихФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Дело был в середине декабря прошлого года в доме по улице Владивостокское шоссе в городе Уссурийск. 51-летняя женщина около входной двери своей квартиры напала на трех полицейских. Жительница знала, что перед ней были правоохранители, но все равно распылила на них газовый баллон, сообщает пресс-служба СУ СК по Приморью.

На нарушительницу завели уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ - применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Санкции статьи предусматривают наказание до десяти лет лишения свободы.

Прокурор уже утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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