Кто сможет въехать в Находку и выехать из нее: разъяснения правительства Приморья
С 6 утра завтра, 8 мая, на территории Находкинского городского округа введут дополнительные ограничительные мероприятия по борьбе с COVID-19. Соответствующие постановление подписал Губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Как разъясняет сайт правительства Приморья, кроме усиления санитарных мер, ограничат въезд и выезд с территории городского округа.
Список исключений:
— обращение за медицинской помощью (в том числе в целях сопровождения членов семьи, иных родственников, лиц, находящихся под опекой или попечительством) в случае, если такая помощь не может быть оказана в границах городского округа;
— смерть или тяжелая болезнь членов семьи, иных родственников;
— уход за инвалидом I группы, инвалидом с детства I группы, гражданином старше 65 лет;
— выполнение трудовых обязанностей в организациях и у индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена в соответствии с законодательством РФ и Приморского края, а также с осуществлением профессиональной (служебной) деятельности сотрудниками федеральных государственных органов (органов государственной власти), их территориальных подразделений, краевых государственных органов, органов местного самоуправления;
— следование в государственные органы и органы местного самоуправления, органы административной юрисдикции по вызову (требованию) уполномоченных должностных лиц;
— следование транзитом через территорию городского округа на территорию иных муниципальных образований Приморского края.
В документе говорится, что гражданам, въезжающим (выезжающим) на территорию Находки, необходимо исключить контакты, не связанные с целями, предусмотренными выше.
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ИСТОЧНИК KP.RU