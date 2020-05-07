Кто сможет въехать в Находку и выехать из нее: разъяснения правительства Приморья

7 Май 2020 2020-05-07T03:05:58+03:00

Ограничения на въезд-выезд в Находкинском городском округе начнутся с 8 мая

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С 6 утра завтра, 8 мая, на территории Находкинского городского округа введут дополнительные ограничительные мероприятия по борьбе с COVID-19. Соответствующие постановление подписал Губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Как разъясняет сайт правительства Приморья, кроме усиления санитарных мер, ограничат въезд и выезд с территории городского округа.

Список исключений:

— обращение за медицинской помощью (в том числе в целях сопровождения членов семьи, иных родственников, лиц, находящихся под опекой или попечительством) в случае, если такая помощь не может быть оказана в границах городского округа;

— смерть или тяжелая болезнь членов семьи, иных родственников;

— уход за инвалидом I группы, инвалидом с детства I группы, гражданином старше 65 лет;

— выполнение трудовых обязанностей в организациях и у индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена в соответствии с законодательством РФ и Приморского края, а также с осуществлением профессиональной (служебной) деятельности сотрудниками федеральных государственных органов (органов государственной власти), их территориальных подразделений, краевых государственных органов, органов местного самоуправления;

— следование в государственные органы и органы местного самоуправления, органы административной юрисдикции по вызову (требованию) уполномоченных должностных лиц;

— следование транзитом через территорию городского округа на территорию иных муниципальных образований Приморского края.

В документе говорится, что гражданам, въезжающим (выезжающим) на территорию Находки, необходимо исключить контакты, не связанные с целями, предусмотренными выше.

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ИСТОЧНИК KP.RU