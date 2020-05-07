ВГУЭС заканчивает постройку во Владивостоке 27-этажного дома

7 Май 2020 2020-05-07T05:37:37+03:00

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Завершается строительство многоэтажного жилого здания на улице Гоголя, 35 во Владивостоке. Это уже второй 27-этажный дом, который возводит Владивостокский государственный университет экономики и сервиса. В высотке 220 квартир и она предназначена для профессорско-преподавательского состава университета, сотрудников других организаций сферы образования: Академии наук, Медицинского института, а также для работников АО «Восточная верфь», сообщает сайт учебного учреждения. 27 квартир спроектированы с панорамным остеклением — с лоджии открывается вид на 180 градусов на фуникулер, бухту Золотой Рог и мосты. На крыше нового дома установлен экран погоды.

— Строители полностью завершили монолитную конструкцию, кровлю и остекление. Внутренние отделочные работы выполнены более чем наполовину. Дом подключен к электрическим и коммунальным сетям, инженеры занимаются разводкой, — сообщил президент ВГУЭС, доктор экономических наук, профессор Геннадий Лазарев.

Работы идут согласно графику и планируется, что новоселья в новом здании начнутся летом. Сайт ВГУЭС сообщает, что новый дом отличается приемлемой ценой за квадратный метр.

Часть квартир предназначена для профессорско-преподавательского состава университета. Фото: сайт ВГУЭС

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ИСТОЧНИК KP.RU