Число жертв коронавируса в Приморье выросло до десяти человек

7 Май 2020 2020-05-07T08:16:47+03:00

Оба погибших были мужчинами в преклонном возрасте

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За минувшие сутки, несмотря на усилия врачей, в крае от COVID-19 умерло еще два человека. Региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что умершим пациентам — мужчинам было 86 и 90 лет.

— Получено заключение о том, что причиной смерти в обоих случаях стала новая коронавирусная инфекция, которая протекала в тяжелой форме и обострила хронические заболевания, имевшиеся у пациентов, — информирует оперштаб.

С начала эпидемии в крае инфицированы новым вирусом 727 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 43 приморцев. Врачи отмечают: растет число пациентов, находящихся в тяжелом состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU