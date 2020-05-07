2020-05-07T08:16:47+03:00
Общество

Число жертв коронавируса в Приморье выросло до десяти человек

Оба погибших были мужчинами в преклонном возрасте
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
Фото: сайт правительства ПриморьяФото: сайт правительства Приморья
Изменить размер текста:

За минувшие сутки, несмотря на усилия врачей, в крае от COVID-19 умерло еще два человека. Региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что умершим пациентам — мужчинам было 86 и 90 лет.

— Получено заключение о том, что причиной смерти в обоих случаях стала новая коронавирусная инфекция, которая протекала в тяжелой форме и обострила хронические заболевания, имевшиеся у пациентов, — информирует оперштаб.

С начала эпидемии в крае инфицированы новым вирусом 727 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 43 приморцев. Врачи отмечают: растет число пациентов, находящихся в тяжелом состоянии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Вот это аппарат»: полицейское авто на гусеницах удивило приморцев
Приморские красотки рассказали, как создавался ролик в сексуальном нижнем белье
Онлайн-выставка откроется 8 мая в Приморской картинной галерее
В магазинах Приморья раздадут георгиевские ленты
Управляющую компанию лишили управления на острове Русский
Руководитель ГИМС напомнил приморцам о штрафах за выход в море
Приморские энергетики отреставрировали памятник воинам в поселке Краскино
«Суньку» перевели в зеленую зону по COVID-19
Число жертв коронавируса в Приморье выросло до десяти человек
Отмена ограничений, связанных с коронавирусом, начнется в Приморье после 12 мая
ВГУЭС заканчивает постройку во Владивостоке 27-этажного дома
17 работников скорой помощи из Находки оказались здоровы
Иностранные клиники и врачи смогут работать на острове Русский
Полуторагодовалая девочка из Приморья «нарулила » папе и маме по штрафу
АО «Восточный Порт» украсило микрорайон Врангель к 75-летию Великой Победы
Нелепая авария с такси унесла жизнь молодого мотоциклиста во Владивостоке
Ветеран ВОВ из Приморья победила коронавирус
Началось: часть Владивостока лишилась горячей воды
Плюс 43 человека: в Приморье 727 случаев коронавируса
Кто сможет въехать в Находку и выехать из нее: разъяснения правительства Приморья
Два отделения одной из самых больших больниц Приморья закрыли на карантин