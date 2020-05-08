2020-05-08T00:49:16+03:00
Общество

Знаменитый автомобиль "полуторку" восстановили в Приморье ко Дню Победы

Машина примет участие в параде 9 мая, который проведет Приморская общевойсковая армия
Константин МИХАЙЛОВ
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Так выглядит знаменитая "полуторка". Фото: архив КПТак выглядит знаменитая "полуторка". Фото: архив КП
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Легендарную «полуторку» — автомобиль ГАЗ-АА восстанавливают в Уссурийске военнослужащие материально-технического соединения Восточного военного округа. Мастера из ремонтной роты провели целый комплекс работ: промыли и смазали узлы и агрегаты, очистили от ржавчины корпус и детали автомобиля, починили бензонасос, завершили антикоррозионную обработку и завершаются лакокрасочные работы.

На Параде Победы, который пройдет в Приморской общевойсковой армии, механизированную колонну возглавит именно раритетная техника времен Великой Отечественной войны. В голове колонны будут двигаться танк МС-1 и «полуторка» из Уссурийска. Возраст именно этого автомобиля приближается к 8 десяткам лет, сообщил сайт Министерства обороны Российской Федерации.

СПРАВКА

ГАЗ-АА — советский грузовой автомобиль Горьковского автозавода. Прозвище «полуторка» автомобиль получил из-за грузоподъемности — 1,5 тонны. Образцом для создания машины послужил американский грузовик Форд модели АА образца 1930 года. Впоследствии «полуторка» была перепроектирована по отечественным чертежам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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