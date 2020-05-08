Как в 90-ые: во Владивостоке водитель автобуса подрался с пассажирами
В неприятной ситуации оказался накануне во Владивостоке водитель автобуса №1. Намереваясь получить с пассажиров деньги за проезд, перевозчик попал в потасовку. Как уверяют очевидцы, драку затеяли нетрезвые парни. Разнять разгоряченных мужчин помогли проезжающие мимо автомобилисты.
История развернулась рядом с остановкой общественного транспорта «Голубиная падь». Как уверяют свидетели, пассажиры были пьяны и наотрез отказались передать деньги за поездку, да еще и в грубой форме.
– Водитель вежливо их просил оплатить проезд на что они ответили оскорблениями и угрозами, – поделились очевидцы в социальных сетях.
Как по сценарию, рядом с местом ЧП остановились два джипа. Водители которых вместе с другими очевидцами помогли прекратить потасовку.
– Два одинаковых «Крузака» подъехали, как в 90-х, – отмечают местные жители.
О травмах водителя свидетели не сообщили, не исключено, что мужчина уже написал заявление в полицию.
Драка с водителем автобуса попала на видео.Видео: dps_vl
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ИСТОЧНИК KP.RU