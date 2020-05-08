2020-05-08T07:00:06+03:00
Происшествия

Как в 90-ые: во Владивостоке водитель автобуса подрался с пассажирами

Разнимать разгоряченных мужчин пришлось автомобилистам [видео]
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Платить за проезд пассажиры не стали, решили от водителя отбиватьсяПлатить за проезд пассажиры не стали, решили от водителя отбиватьсяФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

В неприятной ситуации оказался накануне во Владивостоке водитель автобуса №1. Намереваясь получить с пассажиров деньги за проезд, перевозчик попал в потасовку. Как уверяют очевидцы, драку затеяли нетрезвые парни. Разнять разгоряченных мужчин помогли проезжающие мимо автомобилисты.

История развернулась рядом с остановкой общественного транспорта «Голубиная падь». Как уверяют свидетели, пассажиры были пьяны и наотрез отказались передать деньги за поездку, да еще и в грубой форме.

– Водитель вежливо их просил оплатить проезд на что они ответили оскорблениями и угрозами, – поделились очевидцы в социальных сетях.

Как по сценарию, рядом с местом ЧП остановились два джипа. Водители которых вместе с другими очевидцами помогли прекратить потасовку.

– Два одинаковых «Крузака» подъехали, как в 90-х, – отмечают местные жители.

О травмах водителя свидетели не сообщили, не исключено, что мужчина уже написал заявление в полицию.

Драка с водителем автобуса попала на видео.Видео: dps_vl

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Магазины "Фреш 25" могут оштрафовать на 300 тысяч рублей по итогам прокурорской проверки
Во Владивостоке 12 мая начнутся отключения горячей воды
Первые пациенты вылечились от COVID-19 в самом крупном дальневосточном госпитале
Путин поручил выделить средства на восстановление дорожной сети ДФО после паводка
Итоги системного контроля подтвердили чистоту воздуха в зоне ответственности АО «Восточный Порт»
Завершено расследование дела об убийстве в Приморье 17-летней девушки
МТС запустила в Приморье волонтерский онлайн-проект «Память Победы»
Поэт из Владивостока раскритиковал покраску мозайки на набережной
Уникальное издание о героях-дальневосточниках выпущено при поддержке Сбербанка
Изготовителю первого в Приморье фейка о коронавирусе не удалось избежать суда по уголовному делу
«Среди больных преимущественно женщины»: еще 36 приморцев получили положительные тесты на COVID-19
На набережной Владивостока обновляют фонари
Поезда и автобусы в Находку и из нее: ограничения транспортного сообщения
Как в 90-ые: во Владивостоке водитель автобуса подрался с пассажирами
Фильм «Временная связь» — эксклюзивная премьера в Wink о том, о чем надо помнить вечно
Защитные костюмы продолжают поступать через Приморье в ДФО
Сотрудник авиационного завода "Прогресс" заразился коронавирусом
Дюжина скверов во Владивостоке будет облагорожена в 2020 году
АО «Восточный Порт» поздравило ветеранов Находки с 75-летием Великой Победы подарками и денежными выплатами
Приморец добавил себе головной боли, не заплатив вовремя штраф
Еще 260 наших соотечественников сумели добраться из Японии в Россию через аэропорт Владивостока
Несовершеннолетние грабители обчистили две квартиры во Владивостоке
Знаменитый автомобиль "полуторку" восстановили в Приморье ко Дню Победы
Погода в крае ухудшается, сообщает Примгидромет
Находка с сегодняшнего дня закрывается на карантин из-за эпидемии
«Вот это аппарат»: полицейское авто на гусеницах удивило приморцев