Набережная Владивостока подновляет фонари
Приводить в надлежащий вид фонари на набережной Спортивной гавани столицы Приморья начали сразу четыре мобильные бригады МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС). Они красят, стоящие вдоль аллеи «След тигра», шестиметровые уличные светильники и меняют круглые плафоны, пожелтевшие от времени.
— Раньше устанавливали стеклянные плафоны, но вандалы их разбивали каждые выходные. Поэтому в 2012 году здесь решили поставить антивандальные пластиковые плафоны шаровидной формы. Но и их приходится обновлять каждые два года так, как они выгорают на солнце, — рассказал мастер подразделения «Владсвет» ВПЭС Антон Ивашкин.
Плафоны на набережной со временем желтеют. Фото: администрация Владивостока
Мэрия Владивостока сообщает, что на набережной Спортивной гавани установлены 115 круглых светильников и 25 шестиметровых декоративных фонарей на чугунной опоре.
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ИСТОЧНИК KP.RU