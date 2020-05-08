Набережная Владивостока подновляет фонари

8 Май 2020 2020-05-08T04:41:03+03:00

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Приводить в надлежащий вид фонари на набережной Спортивной гавани столицы Приморья начали сразу четыре мобильные бригады МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС). Они красят, стоящие вдоль аллеи «След тигра», шестиметровые уличные светильники и меняют круглые плафоны, пожелтевшие от времени.

— Раньше устанавливали стеклянные плафоны, но вандалы их разбивали каждые выходные. Поэтому в 2012 году здесь решили поставить антивандальные пластиковые плафоны шаровидной формы. Но и их приходится обновлять каждые два года так, как они выгорают на солнце, — рассказал мастер подразделения «Владсвет» ВПЭС Антон Ивашкин.

Плафоны на набережной со временем желтеют. Фото: администрация Владивостока

Мэрия Владивостока сообщает, что на набережной Спортивной гавани установлены 115 круглых светильников и 25 шестиметровых декоративных фонарей на чугунной опоре.

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ИСТОЧНИК KP.RU