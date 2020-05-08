2020-05-08T18:14:56+03:00
Общество

Дочь создателя мозаики на набережной Владивостока: «У этих людей нет уважения к чужому мастерству»

Фигуры, созданные Алексеем Онуфриенко, покрасили во время «благоустройства»
Сергей БАЛАНОВ
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Рыбки покрыты чешуей из специального стекла - смальты. Фото: Vl.ruРыбки покрыты чешуей из специального стекла - смальты. Фото: Vl.ru
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Дочь заслуженного художника России Алексея Онуфриенко, создателя знаменитых рыбок и других фигур на набережной Спортивной гавани во Владивостоке прокомментировала новость о том, что в ходе благоустройства объекты покрасили яркой краской.

- Люди, которые работают в администрации города Владивостока, которые занимаются благоустройством города и даже, наверное, хотят что-то делать хорошее, но у них ни как это не получается. А знаете почему, потому что, видимо, в детстве они не ходили по музеям, не слушали хорошей музыки, не читали великих книг. Вместо живописи были раскраски, и никакой тяги к знаниям. Нет у этих людей и уважения к чужому труду, к чужому мастерству. Откуда повыползали эти людишки, которые сели на места чиновников и отдают распоряжение выкрасить смальту (кусочки цветного непрозрачного стекла с добавлением оксидов металлов – прим. ред.) на одной из знаковых работ в городе, которую сделал мой папа Онуфриенко Алексей. Когда папа уезжал из города три года назад, он к вам (начальники) обратился выделить средства на реконструкцию, но вам и дела не было! Папа за свои деньги, что смог, сделал. Теперь, наскоряк, как обычно у нас делается, вы дали отмашку покрасить краской Рыбок на набережной. Если вы хотите сделать красиво и хорошо, то нужно так и делать, из тех же материалов и с участием профессионалов, поверьте, такие еще есть. Мне стыдно за ваше не умение и непрофессионализм! – написала Алиса Логутенко на своей странице в Фейсбуке.

Рыбок и других обитателей набережной Онуфриенко создал еще в 80-х годах. Эти и другие объекты сегодня формально не стоят ни у кого на балансе и являются просто бесхозными.

В начале мая набережную начали благоустраивать, менять плафоны, приводить в порядок территорию. Под горячую руку попались и арт-объекты. Их покрасили яркой краской прямо поверх стеклянной мозаики и гальки, которыми они были облицованы.

Такое обновление не очень понравилось художникам. Фото: Vl.ru Фото: Сергей БАЛАНОВ

Такое обновление не очень понравилось художникам. Фото: Vl.ruФото: Сергей БАЛАНОВ

Справка «КП»

Онуфриенко Алексей Пантелеевич, заслуженный художник России, с 1993 года член Союза художников России, преподавал на кафедре интерьера ДВФУ. Родился 31 марта 1941 года на Дону. В 1970 году окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. Мухиной по специальности декоративно-прикладное искусство (декоративная пластика). По приглашению руководства Приморского края, в 1977 году Алексей Онуфриенко переехал во Владивосток. Выполнил объекты: тематический рельеф с мозаикой на видовой площадке фуникулера, парковые композиции на 2-й речке, озера Чан, ул. Гоголя, на набережной Спортивной гавани, в Первомайском районе и т.д. Алексей Пантелеевич является также автором декоративных композиций в интерьерах Института географии ДВО РАН, ВГУЭС, юридического факультета ДВГУ и др. Одними из последних работ, выполненных в мозаике, стали: Триумфальная арка цесаревича, Храм-часовня святой Татьяны, Храм святого Игоря Черниговского. Источник: сайт «Арт Владивосток».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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