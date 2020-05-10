2020-05-10T06:13:40+03:00
Общество

Количество нарушителей самоизоляции в Приморье приблизилось к 5 тысячам

Речь идет о тех гражданах, которые не просто нарушили режим самоизоляции, но и получили за это протокол об административном нарушении
Василий ПОЛИКАРПОВ
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В Приморье с начала введения режима полной самоизоляции 4786 человек нарушило действия режима. Нарушителям выписаны протоколы, а 476 человек уже оштрафованы.

Сегодня продолжаются рейды административных комиссий муниципальных образований, сотрудники краевого УМВД и Росгвардии. Уполномоченные структуры не просто фиксируют нарушения, но и беседуют с гражданами, чтобы те не нарушали режим самоизоляции.

Проверки проходят в организациях торговли, общественном транспорте, местах досуга и отдыха населения. Именно здесь ежедневно фиксируются массовые скопления людей, которые, в свою очередь, не всегда соблюдают масочный режим и социальное дистанцирование.

Только за минувшие сутки 9 мая проверено свыше 250 объектов, составлено 164 протокола. Пять материалов направлены в органы Роспотребнадзора.

Всего административными комиссиями с начала введения режима повышенной готовности составлено уже 4786 протоколов о правонарушениях. Рассмотрено судом 476 заявлений – 118 из них по Владивостоку.

Комиссии на местах работают для того, чтобы минимизировать риски возникновения очагов инфекции и рассказать гражданам о необходимости соблюдения мер безопасности. За нарушение режима полной самоизоляции могут быть применены штрафные санкции – от 1 до 30 тысяч рублей.

Работа комиссий продолжится, наибольшее количество рейдов будет проходить в вечернее время, по окончанию рабочего дня, когда жители региона должны возвращаться домой, а не посещать места массового скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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