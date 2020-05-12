2020-05-12T03:20:12+03:00
Общество

Банда вымогателей задержана полицией в приморском селе Вольно-Надеждинское

За угрозы и избиения гражданам, уже побывавшим ранее в заключении, теперь грозит до 15 лет лишения свободы
Константин МИХАЙЛОВ
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На задержании. Фото пресс-служба УМВД России по Приморскому краюНа задержании. Фото пресс-служба УМВД России по Приморскому краю
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В селе Вольно-Надеждинское в Приморье сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью краевого Управления уголовного розыска УМВД при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали группу людей, занимавшихся противоправной деятельностью. Пять ранее судимых мужчин (от 32 до 38 лет) под видом легального бизнес в сфере инвестиционных проектов вымогали у частных лиц и местных предпринимателей деньги. При этом угрожали жизни и здоровью. Установлено, что задержанные несколько раз похищали местного жителя, избивали его, при этом требовали отдать им миллион рублей.

Во время обысков найдены боевой и травматический пистолеты, боеприпасы к ним, штык-нож, долговые расписки, личные документы потерпевших, деньги, в том числе в иностранной валюте (более 840 000 рублей), документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации (Вымогательство). Фигуранты дела заключены под стражу. Их могут лишить свободы на срок до 15 лет со штрафом до миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, люди, пострадавшие от действий этой преступной группы, могут обратиться в Отдел по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю. Телефоны: 8 (423) 221 49 14, 221 49 31, 221 49 18. Конфиденциальность гарантирована. При необходимости полиция готова организовать госзащиту потерпевших и свидетелей.

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vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

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Банда вымогателей задержана полицией в приморском селе Вольно-Надеждинское
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