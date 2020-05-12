Патрокл, микрорайон Владивостока, получит еще один детский садик

12 Май 2020 2020-05-12T08:28:54+03:00

Мэрия уже определила место для постройки и обещает очень скоро начать строительство

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На улице Басаргина во владивостокском микрорайоне Патрокл планируется строительство детского сада на 240 мест. В ближайшее время на выбранной площадке установят ограждения и приступят к закладке фундамента, сообщила городская администрация.

— По проекту детский сад будет трехэтажным. Там разместят 12 групп, в том числе будут предусмотрены ясли. Также в здании появятся спортивный и музыкальный залы, пищеблок, медицинский кабинет. Территория учреждения будет ограждена, на детских площадках установят беседки и качели, — информирует Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа.

Это будет уже второй детсад, строящийся в Патрокле. Возведение первого дошкольного учреждения началось в декабре прошлого года. Сейчас почти полностью возведены монолитные стены трех этажей и рабочие начали укладку кровли. Завершить первый объект планируют к концу года.

Помимо этого во Владивостоке возобновилась постройка детского сада в микрорайоне Снеговая Падь на улице Анны Щетининой, 28, строится садик на Крыгина, 84 и приближается к завершению возведение детского сада на Маковского, 157а.

Строящийся детский сад в микрорайоне Патрокл. Фото: администрация Владивостока

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ИСТОЧНИК KP.RU