2020-05-12T12:07:11+03:00
Общество

Пострадали три работника, а не один: СУ СК проводит проверку по факту взрыва на «Восточной верфи»

Ранее на территории завода взорвался газовый баллон
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Пострадали три работника, а не один: СУ СК проводит проверку по факту взрыва на «Восточной верфи»Пострадали три работника, а не один: СУ СК проводит проверку по факту взрыва на «Восточной верфи»
Изменить размер текста:

Следственный комитет Приморья проводит доследственную проверку на судостроительном предприятии «Восточная верфь». Вечером 11 мая на территории завода произошёл взрыв газового баллона. Пострадали три человека. Ранее гендиректор верфи упоминал только об одном работнике, получившем увечья.

Как рассказывают представители СУ СК взрыв произошёл при производстве сварочных работ.

- По данному факту проводится доследственная проверка в порядке статьи ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

На месте происшествия поработали специалисты. Все обстоятельства выясняются. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

В социальных сетях также были опубликованы видео, снятые на месте происшествия. Судя по ним, ударная волна значительно подбила в цехе стекла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пострадали три работника, а не один: СУ СК проводит проверку по факту взрыва на «Восточной верфи»
Аэропорт Владивостока попал в 20-ку Forbes
Приморскому сафари-парку оказана финансовая помощь
По 10 тысяч рублей в Приморье получат более 280 тысяч детей
У нас есть 99-летний пациент: главврач больницы рассказала о больных коронавирусом во Владивостоке
Патрокл, микрорайон Владивостока, получит еще один детский садик
Гендиректор «Восточной верфи» прокомментировал ущерб от взрыва, в котором пострадал человек
«Ростелеком» предлагает новым корпоративным пользователям мобильной связи все тарифы «Вызов» за один рубль
Каким будет май в Приморье до 20-х чисел
«Человек губернатора»: новым вице-мэром Находки стал бывший глава Корсакова
Два пожилых пациента скончались от коронавируса в Приморье
Сбербанк предоставит новые целевые кредиты на зарплаты компаниям всех сегментов из пострадавших отраслей
Две водительницы в Уссурийске не поделили дорогу
Олег Кожемяко после совещания с Владимиром Путиным: Приморью рано расслабляться
Почти тысяча больных COVID-19 насчитывается в Приморье
Движение по улице Уткинской во Владивостоке перекроют на неделю
Управляющие компании Приморья, не дезинфицирующие подъезды, получат штрафы
Спецназ взял штурмом в Приморье коттедж банды вымогателей
Солнце, воздух и вода — приводят к штрафам иногда. В Приморье проверяют базы отдыха
Серьезное ДТП в Уссурийске: в машине находился 4-летний ребенок, водителя выбросило из салона
Может быть дезориентирована: в Приморье пропала женщина без передних зубов
Мусорные баки как кегли: кульбит Субару во Владивостоке закончился «перевертышем»
Дожди и грозы: синоптики рассказали о циклоне, который обрушится на Владивосток
Организатора незаконных морских прогулок во Владивостоке поймали через Инстаграм
Поиски исчезнувшего из инфекционного отделения 16-летнего Сергея в Приморье завершены