12 Май 2020 2020-05-12T12:07:11+03:00

Пострадали три работника, а не один: СУ СК проводит проверку по факту взрыва на «Восточной верфи»

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Следственный комитет Приморья проводит доследственную проверку на судостроительном предприятии «Восточная верфь». Вечером 11 мая на территории завода произошёл взрыв газового баллона. Пострадали три человека. Ранее гендиректор верфи упоминал только об одном работнике, получившем увечья.

Как рассказывают представители СУ СК взрыв произошёл при производстве сварочных работ.

- По данному факту проводится доследственная проверка в порядке статьи ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

На месте происшествия поработали специалисты. Все обстоятельства выясняются. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

В социальных сетях также были опубликованы видео, снятые на месте происшествия. Судя по ним, ударная волна значительно подбила в цехе стекла.

ИСТОЧНИК KP.RU